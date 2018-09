Decretone per Genova in Cdm venerdì | sigillo di Stato su nuovo Ponte in

Crollo Ponte : Toninelli annuncia Decretone per Genova venerdì al Cdm - lavori a Fincantieri : "Venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L'obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese": lo ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo alle domande in commissione Ambiente alla Camera dove si è svolto il seguito dell’audizione sulle linee ...