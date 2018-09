Decreto Dignità | in Abruzzo 56 contratti a termine non rinnovati in attesa di capire La

Chiusure domenicali - Camusso : “Importante provvedimento”. Ma critica Di Maio e Decreto Dignità : “Poco coraggioso” : “Com’è noto, la Cgil da lungo tempo conduce una battaglia sulla regolamentazione dell’apertura dei negozi, anche perché la totale liberalizzazione ha determinato condizioni di lavoro molto difficili. E quindi credo che sia molto importante arrivare a un simile provvedimento”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, sulla decisione del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di far chiudere ...

Economia : Ramazza - Assolavoro - a 'Quotidiano Nazionale' - Decreto Dignità sprone al governo : Roma, 10 set 10:00 - , Agenzia Nova, - Il Decreto Dignità è legge: nelle prossime settimane diventerà pienamente operativo. Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, l'Associazione... , Res,

Iper ammortamento : cosa cambia con il Decreto dignità : Tra le novità fiscali previste dal “decreto dignità” (decreto 87/2018) quella che si configura tra le più rilevanti viene individuata all’ articolo 7 del testo convertito successivamente nella legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha modificato la disciplina dell’Iper ammortamento con il preciso scopo di ancorare il beneficio agli investimenti effettuati in Italia. Il bonus fiscale dell’Iper ammortamento secondo la nuova disposizione spetta a ...

Dal Decreto Dignità alle misure per Genova : i primi 100 giorni del governo Conte : Dal decreto Dignità alle misure per l’emergenza di Genova l’attività del Consiglio dei ministri in 17 riunioni

Decreto Dignità : le conseguenze per i casinò online - leghe di calcio e altri sport : Il Governo promuove il Decreto Dignità: tutto sulla norma che colpisce le sponsorizzazioni dei casinò online Dopo che la Camera dei Deputati aveva dato il via libero al cosiddetto Decreto Dignità, promosso dal Governo a guida Movimento 5 Stelle e Lega, anche il Senato ha dato l’ok definitivo all’approvazione della legge. Si tratta di una norma che va a colpire le sponsorizzazioni dei casinò online, vietate in ogni forma. Si tratta di un ...

Decreto Dignità - Bentivogli : A casa già tanti lavoratori : Roma, 3 set., askanews, - 'Il Decreto dignità sta lasciando a casa tanti lavoratori. Questo in alcuni casi è già avvenuto e in altri è stato comunicato ai lavoratori che al termine dei 24 mesi o dei ...

In base ai dati Istat il tasso di occupazione cala tra le donne e nella fascia 15-49 anni. Ma la soluzione non può venire ingessando ancor più il mercato.

Prestazioni occasionali - come cambiano con il Decreto Dignità - : Nuovi dati da inserire nella piattaforma INPS, novità per imprese agricole e turismo, autocertificazione per pensionati, studenti e disoccupati, pagamenti tramite ufficio postale: come cambia il ...

I migliori casino online europei contro il Decreto dignità : Il decreto dignità definitivamente approvato anche al Senato, diventa legge, e continua a trovare la più accesa opposizione nei proprietari

Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Forza Italia e Centrodestra, Berlusconi non può essere l'alternativa a Salvini per il futuro

Decreto Dignità e gioco d’azzardo - storia di un cambiamento sempre uguale : Il Decreto Dignità si pone come il primo, vero grande cambiamento nel settore del gioco d’azzardo. Questo almeno è il modo in cui il nuovo governo Lega-5 Stelle ha presentato il piano per contrastare il gambling, nella speranza di ridurre il problema della ludopatia e le spese sanitarie. Un cambiamento che, rispetto a quanto proposto dai governi precedenti, ha per lo meno diversi punti in comune. Una delle novità più importanti della ...

Studi anche recenti mostrano l'utilità dello Stage per l'inserimento dei GIOVANI nel mondo del LAVORO. Questo strumento va dunque tutelato.

Moody's RINVIA L'ESAME di revisione del RATING ITALIA: ultime notizie, conti pubblici e riforme del Governo Lega-M5s vengono "attenzionate" in attesa del Def

Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte. Ma i risultati non sono esaltanti dovunque: se infatti la lotta contro il gioco d'azzardo viene accolta bene praticamente da tutti gli elettori dei più importanti partiti (57% Lega, 65% FI, 60% FdI, 70% M5s, 55% Pd e 61% LeU) non si può dire lo stesso sul principio più ...