Deception | il crime con protagonista la magia sbarca su Infinity

(Di martedì 11 settembre 2018) Siete convinti che ai procedural manchi un po’ di? Se avete calato la testa in senso affermativo, avete trovato una nuova serie tv da guardare su. Si tratta di, unin cui niente è come sembra perché c’è sempre un trucco pronto a celare la più terribile delle realtà. Chi si occupa di smascherare i colpevoli è Cameron Black, un illusionista tanto sornione quanto brillante che si ritrova casualmente a lavorare per conto dell’FBI. Chiamato come esperto per risolvere un caso complicato in cui l’inganno è, si imbatte in Key Daniels, agente speciale dalla forte personalità e dal fascino nascosto. Nonostante l’iniziale diffidenza di quest’ultima, l’illusionista si rivela decisivo. Si decide così che, per le indagini più improbabili e difficili da condurre, Cameron sarà chiamato come consulente. D’altronde per lui, anche se amatissimo dal pubblico, il ...