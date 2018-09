Daniel è sicuramente morto. Prima il successo in tv | poi la tragedia. La notizia choc

caffeinamagazine

(Di martedì 11 settembre 2018) C’è grande apprensione per la scomparsa di uno dei concorrenti più amati del talent show ”Germania’s got talent”.Küblböck, talent star 33enne aveva partecipato al programma televisivo 16 anni fa ed era diventato un idolo per la sua generazione. Ladella sua scomparsa è rimbalzata in Germania e gli inquirenti sono a lavoro per capire cosa possa essere capitato al cantante. Intanto la ricostruzione dei fatti non lascerebbe scampo a. Il giovane cantante sarebbe infatti scomparso nell’Atlantico dopo essersi lanciato da una nave da crociera, l’Aida, ieri all’alba. Lascritta dalla Bild: Küblböck, diventato famoso grazie al talent televisivo ”Germania’s got talent”, è stato cercato ovunque a bordo della nave, ma senza. Cosa è accaduto al cantante? Dove è finito? Dove è stato visto per ...