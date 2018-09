Da nemici a compagni di governo | i gialloverdi trattano pure in tribunale

Quei progressisti malati di "appellite" per colpire i nemici o aiutare i compagni : La chiamano "appellite", c'è chi la definisce malattia, riflesso pavloviano che costringe a firmare una dichiarazione di sani e robusti principi e impedisce di dire no a chi ti attrae a una buona causa. Che poi, in tempi di relativismo imperante, non è sempre facile distinguere il bene dal male e le battaglie giuste dai harakiri. Allora proliferano firme sotto manifesti con obiettivi umanitari belli e immensi come strappare alle acque i migranti ...