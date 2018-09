Da 21 al 23 settembre torna in Trentino la festa dell' uva

Trentola Ducenta - il 15 e 16 settembre ritorna la 'Festa del Maiale' - : Non mancheranno la musica e spettacoli di intrattenimento con "Vip Party", "Radio Rocket", "I Guarracini" e la partecipazione di "Miss Lady V"; il contest "Live on stage", per tutti coloro che ...

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della manifestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Il 13 settembre torna Vogue for Milano : Si terrà il 13 settembre dalle 18 alle 22 la decima edizione di Vogue Fashion’s Night Out, dallo scorso anno rinominata Vogue for Milano per sottolineare il legame ancora più forte con la città, capitale e ambasciatrice della moda Made in Italy nel mondo. La manifestazione, organizzata da Vogue Italia, con il patrocinio del Comune di Milano, si pone come obiettivo quello di rafforzare la centralità di Milano non solo per il settore della moda ma ...

Storie Vere/ Eleonora Daniele torna su Rai 1 - anticipazioni : Leopoldo Mastelloni nel cast (10 settembre) : Storie Vere, anticipazioni prima puntata 10 settembre: Eleonora Daniele torna su Rai 1 con un'edizione tutta rinnovata che si allunga di mezz'ora e si arricchisce di una new entry.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 03:27:00 GMT)

Salvo Sottile torna con Mi Manda Rai3 dal 10 settembre : Giornata impegnativa domani per gli amanti della tv che si ritroveranno ad affrontare una nuova e propria valanga di programmi tv a cominciare dal mattino con il ritorno di Salvo Sottile alla guida del suo Mi Manda Rai3. Il programma prenderà il via proprio domani, lunedì 10 settembre, con al timone il famoso giornalista che dedicherà la prima puntata sul mondo della telefonia, un approfondimento sulla sicurezza delle nostre strade e un ...

Trono Over - anticipazioni registrazione del 7 settembre : tornano la De Santi e Castagnotto : Lunedì 10 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne: le prime due puntate del Trono classico e del Trono Over sono già state registrate e sul web circolano già le prime news al riguardo, tra cui anche la notizia dell'addio di Giorgio Manetti: il gabbiano, ex fidanzato di Gemma Galgani, ha deciso di dedicarsi totalmente al lavoro lontano dai riflettori. Invece la dama torinese ha iniziato a frequentare sia ...

Caduta Libera/ Anticipazioni 9 settembre : il quiz show con Gerry Scotti torna oggi - novità e meccanismo : Gerry Scotti torna nell’access prime time, con la prima puntata della nuova stagione di Caduta Libera. Il game show da tre anni ormai, tiene compagnia al pubblico di Canale 5.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:24:00 GMT)

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 9-14 settembre/ Previsioni : Ariete torna l'energia : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 9 al 14 SETTEMBRE 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: Luna dalla parte della Bilancia, Sagittario polemico.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 08:46:00 GMT)

Amore Criminale – Prima puntata del 9 settembre 2018 – Veronica Pivetti torna con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla Prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Prima puntata del 9 settembre 2018 – Veronica Pivetti torna ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018 : ritornano Barbara De Santi e Nino Castanotto! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018: due ritorni! Gemma delusa perché Rocco non l’ha baciata! Ida e Riccardo litigano… Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara accusa Gemma di “business”, Ida scoppia a piangere, delusa da Riccardo! Gianni difende Nino ed attacca Anna Tedesco! Rocco non bacia la Galgani… si alza un polverone! Ritorna il nostro consueto appuntamento con le golosissime ...

Torna per il 2° anno "Il settembre della Rete" al Trasimeno - 9-23 settembre : Per volontà di Anita Belleschi Grifoni nasce negli anni '30 del novecento la scuola laboratorio che fu un importante supporto all'economia rurale del dopoguerra; infatti le donne potevano fare questo ...

Dal 21 settembre torna il Cous Cous Fest. Rmc 101 è partner del festival : E' completo il palinsesto del Cous Cous live sow, il calendario degli spettacoli, tutti gratuiti, ad eccezione del concerto di Ermal Meta , in programma venerdì 28 Settembre , ticket 17,50 euro ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 7 settembre : tornano Barbara De Santi e... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e registrazione 7 settembre: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Fratelli di Crozza torna il 28 settembre. Tra i nuovi personaggi il ministro Toninelli (VIDEO) : Tornerà il 28 settembre su Nove Fratelli di Crozza, ormai l'unico one man show italiano rimasto assieme all'imminente varietà di Fiorello previsto per novembre.Come ogni nuova edizione che si rispetti, anche per questa annata il comico genovese proporrà un personaggio inedito: dopo i debuttanti della scorsa stagione Valeria Fedeli (irresistibile), Beppe Severgnini, Carlo De Benedetti, Sting, Gian Piero Ventura, questa volta sarà il turno ...