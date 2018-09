Crollo Ponte Genova | 300 sensori di stabilità sui monconi

Genova - ponte Morandi : acquisito nuovo video del momento del Crollo : La procura di Genova ha acquisito un nuovo video in cui è stato ripreso il momento del crollo del ponte Morandi: le immagini di un’azienda sono al vaglio degli investigatori che le stanno confrontando con le testimonianze, e con l’altro video della Ferrometal. L'articolo Genova, ponte Morandi: acquisito nuovo video del momento del crollo sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo Ponte - Toninelli : 'Ricostruzione da affidare allo Stato - penso a Fincantieri' - Il decreto Genova venerdì in Cdm : Il "decretone" per Genova, relativo alla gestione del post-Crollo del ponte Morandi, approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , ...

Crollo Ponte - Bucci : demolizione al via entro fine mese : Se arriveranno tutte le autorizzazioni, la demolizione di quello che resta del ponte Morandi iniziera' a fine mese o al massimo la prima settimana di ottobre: lo afferma il sindaco di Genova. E mentre ...

Ponte Morandi - mail autostrade giorno del Crollo/ Procura Genova - i consulenti hanno cambiato versione? : crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:56:00 GMT)

Crollo del ponte Morandi : al via i primi interrogatori in procura : Sono inizati oggi gli interrogatori negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi. Il primo ad essere stato ascoltato dai magistrati, come persona informata sui fatti, è stato Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade e al centro dello scambio di una mail sospetta.La sera di quel 14 agosto, a poche ore dal Crollo del viadotto, che ha spezzato 43 vite e ...

Crollo Ponte - oggi primo interrogatorio : 18.20 primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell' ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi.I magistrati hanno ascoltato, come persona informata dei fatti, Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade. La notte del 14 agosto, giorno della tragedia, Valeri scrisse al Cesi, società di consulenza ingegneristica e strutturale, per farsi mandare lo studio sul ponte Morandi ...

Crollo Ponte Genova : venerdì le prime installazioni dei sensori : Sono stati effettuati oggi i primi sopralluoghi dei Vigili del fuoco e delle aziende che dovranno installare i sensori sui monconi di Ponte Morandi. Secondo l’iter deciso durante la riunione negli uffici del Comune di Genova, tenuta stamani, se le condizioni meteo lo permetteranno, venerdì 14 settembre potrebbero essere avviate le prime installazioni degli strumenti utili al monitoraggio. L'articolo Crollo Ponte Genova: venerdì le prime ...

Crollo Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizzeremo Autostrade - trovato accordo con Salvini” : Tornando a parlare della nazionalizzazione della rete autostradale italiana, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Ci sono due possibilità: o tornano ad Aspi - ed è da pazzi - oppure ci facciamo colonizzare. Quindi necessariamente devono tornare allo Stato e per due ragioni: meno pedaggi e tutti i soldi dei pedaggi li mettiamo nella manutenzione invece che nelle tasche di Benetton".Continua a leggere

Crollo Ponte Genova - Legambiente : “Smaltire le macerie in modo corretto” : Legambiente sottopone al governo nazionale e locale la questione della gestione delle macerie del viadotto Morandi a Genova. “In questi giorni si è avuta una accelerazione nelle scelte che riguardano la demolizione del Viadotto Morandi, con l’annuncio che entro fine settembre sarà presentato un piano per la sua demolizione –, esordisce la lettera indirizzata dal presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e dal ...

Ponte Morandi : ecco perché il Crollo era inevitabile : Il New York Times ha ricostruito i fatti di Genova cercando di capire come siano davvero andate le cose