Crollo Genova | Bucci | no a strumentalizzazioni su pelle vittime

Crollo Genova - venerdì i primi interrogatori degli indagati : Genova, 11 set., askanews, - venerdì inizieranno i primi interrogatori degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Genova sul Crollo di Ponte Morandi. I pm, che stanno cercando di far ...

Crollo Ponte Genova : 300 sensori di stabilità sui monconi : Saranno 300 i sensori di stabilità istallati sui due monconi del Ponte Morandi a partire dalla pila 10, quella pericolante sopra le case degli sfollati. Lo ha spiegato il sindaco Marco Bucci oggi a Palazzo Tursi in Consiglio comunale. “L’istallazione del sistema di monitoraggio in tutto il Ponte inizierà dalla pila 10 per verificare la possibilità del ritorno degli sfollati nelle proprie abitazioni, – ha detto Bucci -. Giovedì ...

Genova - nuovo video Crollo in procura : 16.05 La procura di Genova ha acquisito un nuovo video che riprende il momento del crollo del ponte Morandi. Le immagini, filmate da un'azienda, sono al vaglio degli investigatori. Saranno confrontate con le testimonianze di quanti erano sul viadotto la mattina del 14 agosto e sono riusciti a mettersi in salvo e con l'altro video già in mano ai magistrati. Il governatore della Liguria Toti fa sapere che delle 260 famiglie sfollate solo 21 ...

Genova - ponte Morandi : acquisito nuovo video del momento del Crollo : La procura di Genova ha acquisito un nuovo video in cui è stato ripreso il momento del crollo del ponte Morandi: le immagini di un’azienda sono al vaglio degli investigatori che le stanno confrontando con le testimonianze, e con l’altro video della Ferrometal. L'articolo Genova, ponte Morandi: acquisito nuovo video del momento del crollo sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte - Toninelli : 'Ricostruzione da affidare allo Stato - penso a Fincantieri' - Il decreto Genova venerdì in Cdm : Il "decretone" per Genova, relativo alla gestione del post-Crollo del ponte Morandi, approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , ...

Crollo Ponte : Toninelli annuncia decretone per Genova venerdì al Cdm - lavori a Fincantieri : "Venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L'obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese": lo ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo alle domande in commissione Ambiente alla Camera dove si è svolto il seguito dell’audizione sulle linee ...

Ponte Morandi - mail autostrade giorno del Crollo/ Procura Genova - i consulenti hanno cambiato versione? : crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:56:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : venerdì le prime installazioni dei sensori : Sono stati effettuati oggi i primi sopralluoghi dei Vigili del fuoco e delle aziende che dovranno installare i sensori sui monconi di Ponte Morandi. Secondo l’iter deciso durante la riunione negli uffici del Comune di Genova, tenuta stamani, se le condizioni meteo lo permetteranno, venerdì 14 settembre potrebbero essere avviate le prime installazioni degli strumenti utili al monitoraggio. L'articolo Crollo Ponte Genova: venerdì le prime ...

Genova - iniziano gli interrogatori. E spunta una mail di Autostrade il giorno del Crollo : La sera del 14 agosto, poche ore dopo il crollo del Morandi e la morte di 43 persone, Enrico Valeri, geometra ma soprattutto responsabile del coordinamento viabilità e operazioni di Autostrade, contattò i vertici di Cesi. All’istituto che nel 2015 realizzò uno studio sui tiranti del Morandi decisamente allarmante («occorre installare un sistema di ...

Crollo Ponte Genova - Legambiente : “Smaltire le macerie in modo corretto” : Legambiente sottopone al governo nazionale e locale la questione della gestione delle macerie del viadotto Morandi a Genova. “In questi giorni si è avuta una accelerazione nelle scelte che riguardano la demolizione del Viadotto Morandi, con l’annuncio che entro fine settembre sarà presentato un piano per la sua demolizione –, esordisce la lettera indirizzata dal presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e dal ...

Crollo Genova - Toti : ricostruzione spetta a istituzioni locali : Genova, 10 set., askanews, - 'Riteniamo che le istituzioni locali debbano avere il ruolo di ricostruire quel ponte e di ridare alla città tutto quel che merita. Abbiamo chiesto al governo poteri ...

Crollo ponte Genova : il 14 settembre la città si ferma un minuto alle 11 : 36 per ricordare le vittime : “La mattina del 14 settembre, alle 11:36, quando ahimè il ponte è crollato con quello che è seguito in termini di lutto e dolore, la città si fermerà. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare per ricordare per un minuto le vittime“: lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della Liguria Giovanni Toti, annunciando una giornata di commemorazione per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto ...