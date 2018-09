Cosa prevede la riforma del copyright

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - Cosa prevede l'aggiornamento 5.40.2 : Su Trello di Fortnite, Epic Games ha elencato una serie di Problemi che saranno risolti in Salva il Mondo con un prossimo aggiornamento. Intanto il misterioso cubo viola continua il suo viaggio e a ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - Cosa prevede l’aggiornamento 5.40.2 : Stamattina i server di Fortnite sono in manutenzione da parte di Epic Games, quindi sono iniziati i Problemi di connessione per il download di una nuova versione della patch. Stiamo parlando della 5.40.2, questo nuovo aggiornamento è in realtà più una patch normale e non aggiungerà nuovi contenuti. Invece cercherà di risolvere alcuni dei principali Problemi che sono stati segnalati a Epic Games. Come sempre non è stato confermato per ...

Cosa prevede la proposta di legge della Lega sull'affido dei figli che cancella l'assegno di mantenimento in caso di divorzio : l'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali ...

DDL ANTICORRUZIONE : Cosa PREVEDE/ Ultime notizie : rinvio per regole prescrizioni e intercettazioni : Ddl ANTICORRUZIONE, ok dal Cdm: Daspo a vita per reati sopra i 2 anni. Ultime notizie, insorge l'opposizione gridando all'anticostituzionalità.

Cosa prevede il ddl anticorruzione : (Foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il nome esteso del disegno di legge è “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione”, ribattezzato in Spazza Corrotti, è stato firmato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e approvato giovedì 6 settembre dal consiglio dei Ministri. Ora toccherà al Parlamento discuterlo: la Lega è già pronta ad alcune modifiche. La descrizione più autorevole è quella del ministro Bonafede: “Con ...

Cosa prevede il Daspo anticorruzione presentato da Conte - Di Maio e Bonafede : Sono il Daspo da appalti a pubblici uffici e gli agenti sotto copertura i punti 'caldi' del ddl anticorruzione varato oggi dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento rivendicato con forza dal Movimento 5 Stelle, presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e sostenuto dal vice premier Luigi Di Maio assieme al presidente Giuseppe Conte. Il Daspo anticorrotti prevede una sanzione da 5 a 7 anni di interdizione dai pubblici ...

Daspo a vita (ma con riabilitazione dopo 15 anni) e agente sotto copertura : Cosa prevede il ddl "spazzacorrotti" del Governo : Una "riforma strutturale" che mira a "restituire competitività al Paese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, definisce il disegno di legge anticorruzione approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Daspo a vita per condanne sopra i due anni (ma con possibilità di revoca in caso di riabilitazione, solo se passati 12 anni dall'espiazione della pena, più i tre anni al massimo necessari ad ottenerla) e ...

Ilva - Cosa prevede l'intesa tra sindacati e Arcelor Mittal : Non ci saranno esuberi: 10.700 addetti verranno assunti subito, mentre i restanti 2.800 saranno assorbiti entro il 2023.

Daspo e agenti sotto copertura - arriva dl anticorruzione : Cosa prevede - : Il provvedimento del M5s, a firma del ministro Bonafede, in Cdm e poi alle Camere. Di Maio: norme attese da anni. Tra le misure anche il rafforzamento delle intercettazioni, la stretta per i corrotti ...

Processo Bossi a rischio stop. Cosa prevede la nuova norma introdotta durante il governo Gentiloni : L'udienza del Processo d'appello è stata fissata per il prossimo 10 ottobre. Ma, per effetto di una modifica al codice penale entrata in vigore con il governo Gentiloni, rischia di chiudersi con un ...

Cosa prevede il regolamento per accedere alle Gole del Raganello - : Il Consiglio comunale di Civita, nel febbraio 2018, ha approvato il testo "Gole Sicure". Contiene divieti e obblighi per gli accessi alla zona dove sono morti dieci escursionisti . Le norme, si legge, ...

Autostrade - Cosa prevede la nazionalizzazione : "Il primo passaggio è definire il rapporto con il concessionario". Così Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, commenta con l'Adnkronos l'ipotesi di nazionalizzare la ...

VACCINI - DDL M5S-LEGA : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA"/ Ultime notizie - ecco Cosa prevede la proposta : VACCINI, Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:02:00 GMT)