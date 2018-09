Copyright | attesa a Strasburgo per il voto della riforma L’esito peggiore? La bocciatura

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018) A luglio lasulera stata bocciata con il rinviodiscussione a settembre, tra le denunce degli europarlamentari che avevano parlato di minacce di morte ricevute. Ma mercoledì il testo arriva in aula aper il, che potrà determinare il primo arrivo in porto o, al contrario, l’insabbiamento definitivo. Sul fronte italiano, la Fieg – Federazione italiana editori giornali – ha comprato una pagina sui quotidiani nazionali per chiedere a tutti gli eurodeputati italiani, al di làloro appartenenza politica, di votare a favore. E anche Mogol, neoletto presidenteSiae, è pro. “Si sta attentando al diritto d’autore – ha detto -. Responsabili sono le multinazionali piene di miliardi. Ma spero tanto che vinceremo: loro hanno i miliardi e fanno attività di lobbying, noi abbiamo ragione”. Per la Commissione ...