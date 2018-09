Copyright | all' Europarlamento scatta l' ora della verità

Riforma del Copyright alla battaglia decisiva. Bruxelles : «Ora o mai più» : È il monito lanciato dalla Commissione Ue alla vigilia del dibattito e del voto in plenaria a Strasburgo. L’esame avverrà per ciascun emendamento: l’esito della votazione è incerto. Gli eurodeputati hanno denunciato forti pressioni da parte dei colossi di Internet per affossare la direttiva...

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

I tagli del Viminale all'accoglienza e la bocciatura del Copyright. Le notizie del giorno - in breve : Il Viminale sottrae 42 milioni dall'accoglienza dei migranti e li destina ai rimpatri volontari. Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che attraverso una circolare richiede ai prefetti "velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra ma anche nel bloccar

Copyright - il diritto d’autore deve essere ripensato. Ma senza togliere libertà alla Rete : Per il momento niente di fatto, gli eurodeputati hanno respinto la proposta della commissione giuridica per l’aggiornamento delle leggi sul diritto d’autore nell’era digitale. La sessione plenaria ha respinto – con 278 voti favorevoli, 318 contrari e 31 astensioni – il testo approvato lo scorso 20 giugno dalla commissione giuridica. A Strasburgo si tornerà a parlare di Copyright nella sessione plenaria di settembre, ...