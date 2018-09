Coppa Bernocchi 2018 | data | programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 11 settembre 2018) Domenica 16 settembresi disputerà la 100a edizione delladi ciclismo su strada. Una corsa con una storia invidiabile, tra le più antiche nel panorama delle due ruote a pedali. Proprio in occasione del centenario della seconda gara del Trittico Lombardo, verrà ripristinato il percorso del primo anno in cui venne organizzata la corsa, con il traguardo lungo Viale Toselli a Legnano come rettilineo finale di un circuito cittadino da affrontare tre volte. Sarà la chiusura di un tracciato che conta in totale 194 km. La presenza della salita del Morazzone (1,7 km al 6%) e del muro di Gornate Olona (400 m all’11,3%) ha suscitato pure l’interesse di alcune squadre World Tour (AG2R, Bahrain-Merida, UAE Emirates e Team Sky), con i rispettivi scalatori che approfitteranno della classica di Legnano per prepararsi in vista del Mondiale di Innsbruck. La partenza è ...