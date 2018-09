Coppa Agostoni 2018 | data | programma | orari e tv

Coppa Agostoni : percorso e altimetria - diretta tv su Rai Sport : Gli appassionati di Ciclismo si stanno godendo la Vuelta di Spagna [VIDEO] in questi giorni. Prima del termine della stagione, ci attenderanno grandi appuntamenti, tra cui i Campionati mondiali di Innsbruck. In attesa della kermesse iridata, però, assisteremo ad una serie di corse sul territorio italiano. In data sabato 15 settembre 2018 si disputera' la Coppa Agostoni . Si trattera' della 72ª edizione, che vedra' partenza e arrivo in quel di ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Mi alleno sullo Stelvio e rientro alla Coppa Agostoni - voglio il Mondiale! Ho sentito Cassani…” : Gianni Moscon sta scontando una squalifica di cinque settimane per il pugno dato a Elie Gesbert durante la 15^ tappa del Tour de France. Lo scalatore potrà tornare alle corse il 15 settembre, due settimane prima del Mondiale di Innsbruck a cui non vuole mancare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a L’Adige: “Farò tutte le corse che ci sono in Italia a partire dalla Coppa Agostoni, proprio il 15 settembre. Poi, se le ...