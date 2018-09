Condannato a 50 anni per stupro | cane lo scagiona Come il ritrovamento di Lucy ha

Usa - Condannato a 50 anni per abusi : un cane lo scagiona : Joshua Horner, idraulico di una cittadina dell'Oregon, è stato arrestato lo scorso anno per abusi sessuali su una minorenne. L'uomo, con verdetto unanime della giuria, sarebbe dovuto rimanere in ...

Il gigante turco Kanter Condannato a quattro anni : ha definito Erdogan - "l'Hitler del nostro secolo" : quattro anni di reclusione. È questa la condanna che pende sulla testa di Enes Kanter, pivot ventiseienne dei New York Knicks e migliore giocatore turco. quattro anni per avere insultato su Twitter il capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan, definendolo, «l'Hitler del nostro secolo». Per questo è bandito dalla Nazionale ed Erdogan vuole la sua testa, per questo Enes ha definito l'ex Ct della Turchia, Ergin Ataman, ...

Violenta bambino di 10 anni - lo uccide e ne fa a pezzi il corpo/ Poi confessa : Condannato all'ergastolo : Violenta bambino di 10 anni, lo uccide e ne fa a pezzi il corpo. Quando la polizia risale a lui confessa: 35enne condannato all'ergastolo in Russia per il terribile omicidio(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Turchia : ex co-leader Hdp Condannato a 4 anni per "propaganda terroristica" : Ankara, 07 set 19:30 - , Agenzia Nova, - L'ex co-leader del Partito democratico del popolo , Hdp, forza politica turca di riferimento della comunità curda, , Selahettin Demirtas, è stato condannato a quattro anni e otto mesi di carcere con l'accusa di aver diffuso "propaganda a favore di un'...

Ragusana uccisa in Brasile - assassino Condannato a 17 anni e mezzo : E' stato condannato a 17 anni e mezzo in Brasile l'assassino di Pamela Canzonieri, la donna di Ragusa uccisa a Morro de Sao Paulo il 17 novembre 2016. La sentenza è stata pronunciata il 28 agosto dal tribunale di Valenca nello stato di Bahia in Brasile ed alla lettura erano presenti gli anziani genitori della ragazza che non sono ancora rientrati a Ragusa. L'uomo condannato è un vicino di casa, Antonio Patricio ...

Cambogia : regista australiano Condannato a sei anni di reclusione per spionaggio : ... ed era stato arrestato nel giugno dello scorso anno per aver fatto volare un drone in occasione di una manifestazione politica. L'uomo si trova agli arresti da allora, ma la sentenza di colpevolezza ...

Brescia - scarcerato il comandante Paraga : era stato Condannato a 20 anni per l’omicidio di 3 volontari italiani in Bosnia : Il comandante Paraga è tornato in libertà. Hanefija Prijic, Bosniaco, 53 anni, accusato e poi condannato per il massacro di Gorni Vakuf, in Bosnia, avvenuto il 29 maggio del 1993 in cui persero la vita i volontari Fabio Moreni, Guido Puletti e Sergio Lana, è uscito dal carcere di Brescia martedì mattina. Diretto all’aeroporto, atterrerà a Sarajevo. La scarcerazione dal penitenziario di Brescia è avvenuta alle 10,50 a bordo di un blindato. ...

Tifoso Roma Condannato per gli scontri di Liverpool/ Due anni e mezzo a Daniele Sciusco per disordini violenti : Tifoso Roma arrestato per gli scontri di Liverpool, due anni e mezzo combinati a Daniele Sciusco per disordini violenti prima della gara dello scorso anno in Champions League.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:41:00 GMT)

Caso Fifagate - Marin Condannato a 4 anni di carcere per frode e riciclaggio di denaro : Jose Maria Marin condannato a scontare 4 anni di carcere per cospirazione per il crimine organizzato, frode e riciclaggio di denaro La giustizia degli Stati Uniti ha condannato a quattro anni di carcere il brasiliano Jose Maria Marin, presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF) tra il 2012 e il 2015, per lo scandalo corruzione noto come Fifagate. Il giudice Pamela Chen ha rivelato la sentenza contro Marin, accusato di ...

Cosenza - arrestato il boss Luigi Abbruzzese. Condannato a 20 anni : era inserito nella lista dei ricercati pericolosi : All’alba di oggi, a Cassano dello Jonio (Cosenza), la Polizia di Stato hanno arrestato il latitante Luigi Abbruzzese, 29enne, inserito nell’elenco dei ricercati pericolosi. L’operazione è stata condotta dagli investigatori dello Sco e delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, con il supporto della Polizia Scientifica. Abbruzzese è il capo dell’omonima cosca, egemone nella Sibaritide. È stato Condannato in appello a 20 anni per traffico di ...

Brutte notizie per la famiglia di Messi - il fratello del calciatore Condannato a due anni di carcere : Matias Messi è stato condannato a due anni di detenzione, che però sconterà ai servizi sociali presso una scuola calcio Dopo essere stato beccato sulla sua barca in possesso di un’arma da fuoco illegale lo scorso novembre, Matias Messi (fratello del calciatore del Barcellona) dovrà scontare due anni di reclusione. La condanna è stata convertita per il 35enne in lavori ai servizi sociali, tra i quali spiccano 8 ore al mese presso una ...

