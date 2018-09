Como Ritrovate vaso contenente monete romane

romadailynews

(Di martedì 11 settembre 2018) Un ritrovamento epocale, che potrebbe gettare novità di rilievo sulla storia romana. – “Per me questo è un caso epocale, uno di quelli che segna il percorso della storia. Non siamo ancora in grado di capirlo, ma è un messaggio che ci arriva dai nostri antenati”, ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nella sede della Soprintendenza lombarda. E’ stata presentata così, a Milano, la scoperta di uncentinaia did’oro – la cui vista lascia senza fiato – nel corso dei lavori di scavo privati, a. Nel contenitore, unin pietra ollare raro per forma e fattura, non ci sarebbero solod’oro, ma dalle prime ispezioni sarebbero stati individuati almeno altri tre oggetti. “Di certo abbiamo intravisto una barretta d’oro ...