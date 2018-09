Come Whatsapp ha causato linciaggi e stragi

Come funzionano i link sospetti in WhatsApp - anteprima foto e video in notifica per tutti gli iPhone : Cosa sono i link sospetti in WhatsApp e Come funzionano? Il team dell'applicazione di messaggistica ha da poco introdotto la funzione e continua a chiarire sul relativo blog ufficiale quale sia lo scopo del nuovo servizio. Contemporaneamente il tool è investito da un nuovo aggiornamento, più esattamente nella sua versione per iPhone iOS 2.18.91 che finalemente rende disponibili per tutti le anteprime di foto e video nelle notifiche del ...

WhatsApp cancellerà le chat più vecchie di un anno : e Come la mettiamo con la nostalgia? : In preda alla nostalgia tra foto, video e vocali che hanno scandito momenti di vita, rincorrendo la scimmia della gelosia in mezzo a dialoghi notturni con ex fidanzati ed ex fidanzate o navigando con la bandiera della curiosità tra i gruppi più stravaganti: qualunque fosse il vento a spingere le vele, il viaggio tra le vecchie chat WhatsApp è un must a cui tutti abbiamo ceduto e da cui non ci vorremmo separare. Vorremmo, appunto. Perché gli ...

Come controllare WhatsApp su un altro telefono : WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica istantanea più usata ed apprezzata in Italia. Per questo, esistono vari metodi per controllare WhatsApp da un altro dispositivo. Attenzione però! Alcune di queste possono essere usate contro di voi da malintenzionati che vogliono spiare i vostri messaggi ed i vostri accessi. In questa guida vi spiegheremo Come tutto ciò sia possibile e fattibile, e Come comportarvi quindi di conseguenza, per ...

Come recuperare foto - video e conversazioni WhatsApp cancellate per errore : Ci sono soluzioni per recuperare foto, video e conversazioni WhatsApp cancellate per errore? A tutti è capitato di effettuare un ripristino dello smartphone senza procedere con tutte le operazioni preventive consigliate in questi casi, con relativo backup che sulla carta dovrebbe investire anche quello che col tempo avete memorizzato sulla memoria del vostro smartphone tramite le app alle quali tenete maggiormente. In alternativa, può succedere ...

WhatsApp - da novembre potresti perdere vecchi messaggi e foto. Ecco Come fare : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, cambia alcune delle sue principali funzioni. A novembre 2018 infatti WhatsApp introdurrà delle modifiche sotto l'aspetto dello spazio di archiviazione di messaggi, foto e video. Le modifiche ...

Whatsapp cancella foto e video dal 12 novembre - ecco Come salvarli : Dal 12 novembre saranno cancellati tutti i backup di Whatsapp per fare spazio ai nuovi backup presenti su Google Drive dove non ci sarà più alcun limite di spazio per gli utenti Android e iOS. La società acquistata nel 2014 da Facebook ha annunciato la novità sul proprio portale, chat, video, foto e quanto è possibile inviare tramite l’app di messaggistica che hai salvato in un backup su Google Drive, se più vecchio di un anno, sarà ...

WhatsApp - perché app Come WhatsDog sono pericolose/ Intanto chiusi migliaia di account... : WhatsDog, app per spiare le conversazioni di WhatsApp. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:17:00 GMT)

Whatsapp - notifica quando un contatto è online : ecco Come fare/ Wossip Tracker farà diventare "stalker"? : Whatsapp, una notifica quando un contatto è online: ecco come fare. Wossip Tracker per diventare degli "stalker" e tenere sotto controllo una determinata persona

“Ecco Come modificano i messaggi”. WhatsApp - è allarme sicurezza : Una delle novità più attese da parte di tutti gli utenti, ormai numerosissimi, che ogni giorno ricorrono a WhatsApp per comunicare con amici e parenti, scambiarsi contenuti multimediali ed effettuare chiamate. L’ultima introduzione della popolare app di messaggistica è arrivata proprio in queste ore ed è nata sulla falsariga di quanto visto in passato con Skype: ecco infatti le videochiamate di gruppo. Per ora, però, saranno limitate a un ...

Come fare videochiamate di gruppo con Whatsapp : Whatsapp, il famoso servizio di messaggistica acquisito da Facebook, è ormai conosciuto in tutto il mondo per il pacchetto di funzioni che offre. Tra le tante troviamo le storie, le chiamate e le videochiamate. Quest’ultime funzionavano esclusivamente tra due utenti ed è proprio per questo che è stata introdotta la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate di gruppo con Whatsapp. Sebbene non si tratti di una svolta epocale, questo ...

Come non farsi spiare su WhatsApp : WhatsApp è indubbiamente una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al giorno d’oggi, seppur ci siano alternative molto valide (Come Telegram). Visto che è un servizio particolarmente utilizzato, abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi spieghiamo nel dettaglio Come non farsi spiare su WhatsApp. I consigli che vi andremo a riportare di seguito possono essere applicati in maniera molto semplice e veloce, quindi non ...