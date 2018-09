Come proteggere una cartella con password

chimerarevo

(Di martedì 11 settembre 2018) Molto spesso siamo costretti a dover condividere il nostro computer con altri utenti. Che sia un contesto familiare o lavorativo, la nostra privacy potrebbe essere messa a repentaglio. Per evitare che ciò accada, in questa guida vi mostreremounacon. Indiceunasu Windowsunasu MacOS Altre guide utiliunaconsu Windows Per mettere al sicuro i vostri file su Windows, ci affideremo a VeraCrypt. Si tratta di un programma completamente gratuito che, in poche parole, andrà a creare un volume criptato all’interno del quale potrete custodire i vostri file in sicurezza. Download e configurazione di VeraCrypt Il primo step perunaconsu Windows è scaricare il programma VeraCrypt. VISITA Pagina di download VeraCrypt Una volta scaricato il programma, ...