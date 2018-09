Com’è andato il colloquio di lavoro?

vanityfair

(Di martedì 11 settembre 2018) Roberto D’Incau, head hunter e coach, Lang&PartnersBarbara Nicolini, head hunter Gruppo SantagostinoFrancesca Contardi, managing director di EasyHuntersDaniela Garbelli, CEO SintexValentina Sangiorgi, HR Director Randstad ItaliaFrancesco Palmieri, head hunter, partner Lang&PartnersCarlo Caporale, Senior Director Italy Wyser (Gi Group)Francesca Rossi, consulente di selezione StepÈ provato: i mesi in cui si cambiapiù frequentemente sono settembre e gennaio. In fondo non è difficile ipotizzare un perché: sono i mesi in cui, in un certo senso, si ricomincia, quelli in cui si fanno tutti i propositi di miglioramento. E così ci si rimette un po’ in pista, pronti ad affrontare i vari colloqui, nonostante lo stress che comportano. Comunque è una prova di prestazione, in cui ci si sente valutati, giudicati ed è difficile non cadere in quell’atteggiamento di ansiosa ...