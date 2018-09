Colombia-Argentina | altra panchina per Dybala | Icardi in campo

Pronostico Colombia vs Argentina - Amichevole 12-09-2018 e Analisi : Pronostico e Analisi di Colombia-Argentina, Amichevole internazionale, mercoledì 12 settembre 2018.Due deluse, Argentina in primis, del Mondiale di Russia si sfidano in un’Amichevole di quelle da leccarsi i baffi. Poco importa se entrambe hanno un commissario tecnico nuovo, ancora in cerca della quadra e in piena fase sperimentale, la tensione agonistica è sicuramente ben oltre il livello di un semplice friendly match. Anche senza diverse ...

Vincono Brasile - Argentina - Uruguay e Colombia. Simeone segna al debutto : ROMA - Le grandi del Sudamerica non steccano. Nella notte italiana amichevoli internazionali e vittorie per Brasile, Argentina, Colombia e Uruguay . La Selecao di Tite vince 2-0 nel New Jersey in casa ...

Argentina - Lautaro Martinez salta amichevoli con Guatemala e Colombia : LOS ANGELES, STATI UNITI, - Lautaro Martinez salterà le due amichevoli che l' Argentina disputerà negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia . Il giovane attaccante dell' Inter , fa sapere la ...

Pekerman lascia la panchina della Colombia : guiderà l'Argentina? : José Pekerman e la Colombia, fine della storia. Il commissario tecnico argentino, sulla panchina dei Cafeteros dal 2012, non continuerà la sua avventura alla guida di Falcao e compagni. A comunicarlo ...

Colombia - Pekerman lascia la panchina e si candida per l’Argentina : José Pekerman, dopo l’addio alla panchina della Colombia, si candida ad un posto su quella dell’Argentina dopo il flop Mondiale José Pekerman non è più il Ct della Colombia. E’ arrivata anche l’ufficialità dell’addio del Ct alla panchina Colombiana. Diverse voci vorrebbero Pekerman in procinto di partire verso una nuova esperienza, quella sulla panchina dell’Argentina, lasciata vacante da Sampaoli. ...

Argentina - Icardi scalpita. Contro la Colombia potrebbe giocare : Dal forfait di Bologna alla nuova Argentina di Scaloni. Mauro Icardi è a Los Angeles in vista delle due amichevoli della Seleccion, le foto postate sui social testimoniano un suo accenno di ritorno in ...