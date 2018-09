: Clima,Trump:stop restrizioni su metano - NotizieIN : Clima,Trump:stop restrizioni su metano - TelevideoRai101 : Clima,Trump:stop restrizioni su metano - NotizieIN : 07:00 | Clima, Trump pronto ad allentare restrizioni su emissioni di metano -

Nuova picconata contro l'eredità verde di Obama da parte dell'amministrazione, che si prepara ad allentare lesulle emissioni in atmosfera del, uno dei più potenti gas serra. Lo scrive il New York Times. L'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) ha intenzione di rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione,secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di.(Di martedì 11 settembre 2018)