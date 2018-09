Classifica Vuelta 2018 Maglia rossa e altre graduatorie | Yates leader | ma distacchi

Vuelta 2018 - La Classifica generale al termine della 2ª settimana : Simon Yates ancora leadaer dopo la 15ª tappa : Simon Yates ancora in maglia rossa dopo la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018 : ecco la classifica generale dopo la seconda settimana di gare La 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018 , da Ribera de ...

Vuelta 2018 – La Classifica generale al termine della 2ª settimana : Simon Yates ancora leadaer dopo la 15ª tappa : Simon Yates ancora in maglia rossa dopo la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: ecco la classifica generale dopo la seconda settimana di gare La 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, ha chiuso la seconda settimana di gare della grande corsa iberica. La vittoria di Thibaut Pinot non ha cambiato granchè gli equilibri nella classifica generale, che vede ancora al comando, in maglia rossa, Simon ...