Ciclismo | Vuelta | Dennis vince a Torrelavega | Yates sempre più maglia rossa

Ciclismo Vuelta - Valverde 'Nessuna rivalità con Quintana - conta la squadra' : MADRID - Il secondo giorno di riposo della Vuelta serve per fare chiarezza in casa Movistar. A chi spetta il ruolo di leader tra Alejandro Valverde e Nairo Quintana? I due sono secondo e terzo nella ...

Ciclismo - Vuelta tappa a Geniez - ma è polemica sulla sicurezza. Herrada in rosso - Nibali in crescita : ROMA - Alexandre Geniez, Jesus Herrada, Vincenzo Nibali, tante polemiche per la sicurezza. Sono le situazioni intorno alle quali è ruotata la dodicesima tappa della Vuelta. Partiamo dal primo, ...

Ciclismo - Vuelta : Geniez vince la 12.a tappa - Herrada nuova maglia rossa : Il francese precede in volata Van Baarle e Padun. I due dopo il traguardo hanno investito un uomo dell'organizzazione. Sesto Formolo, Nibali chiude 17°

Ciclismo - il calendario delle corse di settembre dalla Vuelta ai Mondiali : Il Ciclismo si prepara al gran finale della stagione 2018. settembre è l’ultimo mese pieno di appuntamenti importanti dall'inizio alla fine, per poi chiudere i conti con l’inizio di ottobre. Gli eventi clou sono la Vuelta Espana [VIDEO]che si conclude il 16 a Madrid e l’attesissimo Mondiale di Innsbruck con la corsa dei professionisti in programma il 30. Ma in mezzo non mancano tante altre gare importanti, come la trasferta canadese del World ...

Ciclismo - l’allenamento speciale della Dimension Data per sopportare il caldo della Vuelta : Il Ciclismo professionistico è sempre più scientifico ed attento ad ogni dettaglio in fase di preparazione. Una dimostrazione in più arriva dalla Dimension Data: la squadra sudafricana si è avvicinata alla Vuelta Espana programmando una serie di allenamenti specifici studiati per sopportare al meglio il gran caldo. L’idea è stata azzeccata, visto che gia' alla quarta tappa il suo corridore Ben King ha trionfato ad Alfacar [VIDEO] nel primo ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Ai Mondiali sarò competitivo - importante essere qui. Il Ciclismo è diventato un circo…” : Vincenzo Nibali sta vivendo le ultime ore prima della partenza della Vuelta di Spagna, prevista per domani da Malaga con una cronometro individuale. Lo Squalo torna in sella a poco più di un mese dall’incidente al Tour de France e con il mirino puntato sui Mondiali. Il siciliano però non si tira indietro come ha ribadito in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Ho solo 20 giorni di allenamento, vediamo come reagisco. Non sono ...

Ciclismo - Vuelta 2018 : Lasciate Nibali 'libero' : Più obbligato che convinto , ecco lo stato d'animo di Vincenzo Nibali. Anche un fuoriclasse come lui, un animale da gara, uno che ha l'agonismo nel sangue, non può fare miracoli ma soprattutto non può ...

Ciclismo - tutta la Vuelta 2018 in diretta live su Eurosport : Il terzo e ultimo grande giro del 2018 in diretta live in esclusiva su Eurosport e Eurosport Player. L'articolo Ciclismo, tutta la Vuelta 2018 in diretta live su Eurosport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ciclismo - Davide Formolo : “Alla Vuelta per fare il salto di qualità. Davide Cassani mi osserva per il Mondiale” : Non solo Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Ad animare la prossima Vuelta a España 2018, che prenderà il via sabato da Malaga con una cronometro individuale, per quanto riguarda i colori azzurri ci sarà anche Davide Formolo, che avrà i ruoli di capitano in casa Bora-hansgrohe. Dopo un Giro d’Italia corso molto bene ma senza grandi acuti e con un po’ di sfortuna, il veneto va a caccia di risultati importanti. “Spero sia la volta ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Non faccio proclami pensando alla Vuelta. Capitano ai Mondiali? La mia testa è a Malaga” : Fabio Aru è carico e si sta preparando per essere protagonista nella prossima Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il sardo ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, mettendo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite ed è intenzionato a voltare pagina e dimenticare quanto avvenuto nella Corsa Rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori si presenta con il profilo basso ai nastri di partenza della Vuelta ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Le batoste servono. Alla Vuelta a España ci divertiremo” : Fabio Aru si sta preparando per essere protagonista Alla Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, mettendo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite e ora vuole definitivamente voltare pagina e dimenticare quanto avvenuto nella Corsa Rosa. “Mi sono concesso due settimane di stacco dopo il Giro e ho verificato quali ...

Ciclismo - Dopo la delusione al Giro D'Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : 'posso puntare al massimo' : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro D'Italia Fabio Aru torna alla ...

