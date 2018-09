Ciclismo | l’Uci progetta una Champions League con venti corse

Blastingnews

: ????? VUELTA 2018, 16A TAPPA ????? La cronometro di #Torrelavega e la 16a tappa della #Vuelta2018 premiano Rohan… - azzurridigloria : ????? VUELTA 2018, 16A TAPPA ????? La cronometro di #Torrelavega e la 16a tappa della #Vuelta2018 premiano Rohan… - AlessandraHeide : Oggi vi mostro le mie nuove e comodissime sneakers firmate samoa_shoes . L’innovativa chiusura QLS (Quick lacing sy… - Centotorri : #100torri Ciclismo, l'andezenese Stefano Bertotto torna a correre e vince -

(Di martedì 11 settembre 2018) Per il mondo delVIDEO si avvicina l’ennesima riforma per cambiare formule e calendari. Dopo l’addio alla Coppa del Mondo, che riuniva le dieci classiche più importanti della stagione, sono arrivati il Pro Tour e successivamente il World Tour, challenge molto discusse e che dopo oltre un decennio non hanno ancora conquistato il favore di gran parte degli addetti ai lavori e del pubblico. Ora il presidente dell’Uci David Lappartient è pronto a promuovere l’ennesimo cambio di rotta, con l’adozione di una nuova formula che si presenta come una sorta didel, un calendario conclassiche Durante la trasferta in Canada per il Gp Montreal e il Gp Quebec, le duedel calendario World Tour vinte entrambe da Michael Matthews, il presidente dell’Uci David Lappartient ha parlato apertamente della riforma che dovrebbe entrare in vigore dal ...