Cibo | gli italiani si affidano al medico

«Nel piatto voglio scoprire l'anima invisibile del Cibo» : Come si applica la scienza in cucina? «Una volta le donne non potevano fare la maionese in certi giorni perché impazziva. Superstizioni, l'emulsione è sempre identica. Cucina è capire cosa succede ...

Orrore a Teheran : bambino cerca Cibo nella spazzatura - guardie gli tagliano le orecchie : Gli operatori del comune lo avrebbero punito dopo averlo trovato a recuperare nella spazzatura oggetti di vario genere, soprattutto di plastica, per poi rivenderli. Il ragazzino ha raccontato la terribile vicenda di cui è stato protagonista in un video divenuto virale su Facebook.Continua a leggere

USA. Famiglia ostaggio di una lucertola di 40 chili : “Può scambiare i bambini per Cibo” : Momenti di panico per una Famiglia della Florida bloccata nella propria abitazione. Il grosso rettile ha scorrazzato fuori dalla proprietà per diversi minuti. E non sarebbe neanche la prima volta, come affermano i vicini.Continua a leggere

Migranti - inchiesta choc sui centri di accoglienza a Firenze : sovraffollamento - Cibo avariato e bagni mai disinfettati : “Quanti ce ne ha messi?”. “Ingegnere lei pensi a un numero: di più!”. E giù risate. Al telefono Ottorino Stantetti, amministratore della Eurotravel bed&breakfast srl, non tratteneva l’allegria parlando con un ingegnere che gli chiedeva quanti Migranti in più rispetto al dovuto avesse piazzato in una delle sette strutture di prima accoglienza a Lastra a Signa (Firenze). Ma nei centri adibiti all’accoglienza di Migranti del Comune non ...

Civitanova - ruba Cibo per fame : i gestori del negozio non denunciano e gli fanno un regalo : La triste vicenda di cui si sta per parlare si è verificata a Civitanova Marche, piccolo comune in provincia di Macerata, dove un uomo di cinquantatré anni è stato sorpreso a rubare del cibo all'interno del magazzino di uno chalet presente sul lungomare Piermanni. Triste, perché l'episodio fa riflettere su quella che è la situazione economica attuale dei cittadini del nostro Paese, visto che il furto è avvenuto perché il soggetto in questione ...

Civitanova. Ruba pane e melone per fame - i gestori non lo denunciano e gli regalano il Cibo : Non aveva il denaro per acquistare del cibo e così, di nascosto in piena notte, l'ha Rubato dal magazzino di uno chalet a Civitanova Marche. I proprietari se ne sono accorti ma non hanno sporto denuncia. Il ladro è un 53enne del posto: "Vogliamo rintracciarlo, spesso siamo costretti a buttare un sacco di roba e potremmo aiutarlo" dice uno dei titolari.Continua a leggere

Peppe Vessicchio 'Musica e Cibo così le armonie migliorano la vita' : Il maestro Peppe Vessicchio è sicuro: 'Se alla mozzarella fai sentire Mozart il suo sapore migliora'. Sembra una battuta, ma la bacchetta più popolare della musica pop nazionale non ride, anzi, ne è ...

Cibo avariato - dieci intossicati all'Idroscalo durante gli Europei di cable wakeboard : Sono almeno dieci , tra atleti in gara e giudici, gli intossicati in seguito all'ingestione di Cibo avariato durante gli Europei di cable wakeboard, una disciplina acrobatica simile allo sci nautico,, ...

Diabete : ecco quale Cibo potrebbe fungere da prebiotico e migliorare la regolazione della glicemia : Una migliore gestione della glicemia ha implicazioni per il Diabete e altre malattie metaboliche. Normalmente il glucosio è fornito dal cibo che mangiamo. L’insulina porta il glucosio dal sangue alle cellule. Il Diabete si verifica quando non c’è abbastanza insulina o quando l’insulina prodotta non è efficace, portando alti livelli di glucosio nel sangue. Il Diabete e il preDiabete contribuiscono a gravi malattie, come malattie cardiache e ...

Modena - clochard ruba creme callifughe e Cibo : carabiniere gli regala un paio di sandali : Una storia commovente che viene da Modena. Un clochard che sentiva molto dolore ai piedi ed aveva tanta fame era entrato in un supermarket ed aveva rubato un po' di cibo e una crema callifuga. I proprietari del negozio l'hanno sorpreso e, immediatamente, hanno chiamato i carabinieri. Un militare 25enne si è impietosito alla vista del mendicante e, sebbene lo abbia fermato e denunciato, gli ha comprato un paio di sandali proprio nello stesso ...

Modena - clochard ruba crema callifuga e Cibo : carabiniere lo denuncia e poi gli regala un un paio di sandali : Aveva i piedi doloranti e tanta fame un clochard di 55 anni . Per questo ha deciso di entrare in un supermercato e rubare diversi generi alimentari e una crema callifuga . I titolari dell'attività lo ...

Si radunano per una veglia funebre : dieci morti e 30 intossicati dal Cibo : Tra i morti anche i due figli dell'uomo deceduto che avevano invitato parenti e amici per un ultimo saluto al padre, molto noto nella comunità locale. Tra gli intossicati alcuni considerati in gravi condizioni. Principale imputato della tragedia è uno stufato offerto ai presenti.Continua a leggere

Terremoto in Indonesia - parlano gli italiani : 'Sotto il sole senza Cibo e acqua' : Il campione di scherma ha raccontato ieri alla Gazzetta dello Sport la sua esperienza: ' È stato terribile , hotel distrutto, per fortuna eravamo già andati a cena e poi abbiamo passato tutta la ...

Chi ti ritrovi al volante della station wagon? La spaventosa scoperta di questa famiglia (che ha lasciato il Cibo nell’auto) : Non è la prima volta che gli orsi si introducono in automobili lasciate aperte e magari con del cibo all’interno nelle zone che costeggiano i parchi statunitensi ma la notizia desta sempre grande curiosità. In Colorado, un orso si è introdotto in una station wagon alla ricerca di cibo. ha devastato l’interno della vettura e poi si è appisolato, tanto che i ranger hanno dovuto aprire la portiera dell’auto con un verricello. ...