Chiusure domenicali | per me è giusto Limitiamo la voracità del capitale

ilfattoquotidiano

: Mi pare che anche la proposta delle chiusure domenicali si #DiMaio sia molto rischiosa per migliaia di lavoratori.… - AlessiaMorani : Mi pare che anche la proposta delle chiusure domenicali si #DiMaio sia molto rischiosa per migliaia di lavoratori.… - Mov5Stelle : 'Oggi leggo tante fesserie sui giornali riguardo alle sacrosante chiusure domenicali'. Di @luigidimaio Continua… - Agenzia_Ansa : #VIDEO: ' #ChiusureDomenicali? Giusto riposare e stare in famiglia'. Commesse e clienti dicono no al 'sabato fascis… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Scrive Carlo Marx, nel “”, che ladel, vampiro assetato del sangue vivo del lavoro umano, è tale da non conoscere confini. Se ilnon viene limitato con le lotte e con le leggi, si prende tutto, fino all’ultima cellula del corpo, fino all’ultimo minuto della giornata lavorativa. Per questo, le lotte di classe sono sempre contestualmente lotte per la limitazione della giornata lavorativa. Ossia lotte per limitare la sacra fames di lavoro vivo da parte del, alambicco mortifero che tutto muta in merce e in sfruttamento. Addirittura – ce lo ricordano studi recenti – ilmira oggi a convertire le ore di sonno in ore di consumo e di lavoro. È questa l’essenza della concretissima barbarie che per convenzione chiamiamo astrattamente capitalismo. Sicché mi pare, sacrosanto e decisivo chiudere i ...