Chicago PD 5 ci sarà? L’ultima puntata di Erin in onda su Italia1 l’11 settembre | cosa ne

Chicago PD 5 CI SARÀ?/ Anticipazioni quinta stagione : grandi cambiamenti al distretto di polizia : Anticipazioni quinta stagione di CHICAGO PD 5, la serie tv statunitense in onda in chiaro su Italia 1. Il primo episodio si preannuncia scoppiettante.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:56:00 GMT)

Chicago Fire 6 ci sarà/ Anticipazioni : Boden subito decisivo nella prima puntata : Questa sera, 5 settembre, terminerà l'appuntamento con Italia 1, per gli appassionati di Chicago Fire. Presto, però, arriverà la sesta stagione, già uscita su Mediaset Premium(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 23:35:00 GMT)

Chicago Fire 6 ci sarà? Il finale della quinta stagione su Italia1 con 4 episodi e la fine di Severide : Chicago Fire 6 ci sarà? Sicuramente sì e il pubblico italiano ha già avuto modo di vedere i nuovi episodi che sono andati in onda negli Usa e su Mediaset Premium nei mesi scorsi. Sicuramente la nuova stagione ripartirà dal rocambolesco finale che andrà in onda oggi, 5 settembre, su Italia1 e da Severide colpito duramente dai 4 episodi previsti per quest'ultimo appuntamento. Ad andare in scena saranno gli episodi dal titolo "L'esplosione 25", ...

Chicago Med 3 ci sarà : il finale della seconda stagione su Italia1 il 31 agosto - e i nuovi episodi? : Chicago Med 3 ci sarà oppure no? Non è un segreto che il medical drama sia già stato rinnovato per una terza stagione che, proprio in queste settimane, è andata in onda su Premium Stories per la gioia degli abbonati alla piattaforma a pagamento di Mediaset. Gli episodi andranno in onda in chiaro la prossima estate mentre negli Usa prenderanno presto il via gli episodi della quarta stagione. Carne al fuoco ce n'è almeno per i prossimi due anni ...

Chicago Fire 7 : Kristen Gutoskie sarà nel cast : Chicago Fire 7 cast & news – L’attrice Kristen Gutoskie è stata reclutata per la settima stagione della serie Tv. La premiere è prevista per il prossimo 26 settembre sulla NBC e già fioccano le prime novità. Il cast di Chicago Fire 7 potrà contare sulla presenza ricorrente dell’attrice, che vedremo in un nuovo personaggio. Chicago Fire 7 cast: il ruolo di Kristen Gutoskie Dolce, divertente, spiritosa e adorabile. Sono tanti ...