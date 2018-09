Chi è Michelle Bachelet | la donna che ha fatto infuriare Salvini e probabilmente farà lo

agi

(Di martedì 11 settembre 2018) La vita di Michelle Bachelet, come quella di milioni di cileni, iniziò un 11 settembre, 45 anni fa esatti. Era il 1973 ed un generale chiamato Augusto Pinochet mandò i caccia a bombardare il palazzo della Moneda a Santiago, residenza del presidente democratico Salvador Allende. Allende fu ucciso, Bachelet ebbe il padre e la madre torturati (il padre, un generale dell’aeronautica antigolpista, morì a causa delle sofferenze) e venne torturata lei stessa. Dovette andare in esilio in Australia per salvare la pelle. Difficile pensare che, quando si tratta di diritti umani, sia una che parli a vanvera. Nello stesso studio di Allende Tornata in Cile, inizia la seconda fase della sua vita: medico psichiatra, specializzata nelle patologie dell’infanzia e dell’adolescenza presenti tra i ragazzi vittime di abusi e torture. Ma a lei, che il giorno ...