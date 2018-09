Che fine ha fatto? – Keisuke Honda | dal flop in Italia ai Mondiali con Pachuca e Giappone ...

Terremoto - nuova scossa nella notte al Centro Italia : epicentro sui Monti Sibillini al confine tra MarChe e Umbria [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Migranti : Salvini - pacChetto sicurezza in Cdm entro fine mese : "Il pacchetto immigrazione e sicurezza verrà portato entro questo mese in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento. Non sara' solo sull'immigrazione, saranno due decreti: uno sui Migranti e uno sulla sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Porta a Porta in onda stasera.

successa una cosa in Israele Che secondo la Bibbia preannuncerebbe la fine del mondo : A questo si somma la testimonianza del rabbino Chaim Kanievsky, uno dei maggiori studiosi ebrei del mondo, che ha rivelato che crede che il Messia sia nato proprio sabato 8 settembre. E questo ...

Gb - caso Maddie McCann : le ricerChe potrebbero chiudersi a fine settembre : Le ricerche di Madeleine McCann , la bambina britannica scomparsa nel 2007 in Portogallo, potrebbero terminare entro tre settimane, a fine settembre. È quanto riporta il Daily Mail , citando una fonte ...

Atalanta - Che fine ha fatto Ilicic? Arrivano novità importanti : Josip Ilicic si appresta a tornare a disposizione del tecnico dell’Atalanta Gasperini in vista delle prossime gare Josip Ilicic è un vero e proprio giallo in questo inizio di stagione dell’Atalanta. Il calciatore sloveno ancora non si è visto in campo, a causa di un’infezione che sta condizionato l’avvio della nuova annata. importanti aggiornamenti sono arrivati nelle ultime ore, lo sloveno è dato in netto ...

Che fine ha fatto? – Obafemi Martins - il sogno "Mondiale" svanito a causa di un infortunio

Barcellona - la classe 1987 di Messi e Piqué : Che fine hanno fatto gli altri? : Riconosciuta come una delle migliori formazioni U-15 di sempre, il Barcellona dei talenti nati nel 1987 schierava futuri campioni come Messi e Piqué oltre a Fàbregas. Una carriera meno fortunata per ...

Beppe Fiorello e la fiction su Riace sospesa dalla Rai : “E’ la terza volta Che mi succede - rischio censura”. L’azienda : “Aspettiamo la fine dell’inchiesta” : Doveva andare in onda nel febbraio scorso ma invece la fiction Tutto il mondo è paese, ispirata al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco Mimmo Lucano, è rimasta bloccata negli archivi di viale Mazzini. Una situazione che Beppe Fiorello ha voluto denunciare su Twitter, ricordando le continue ingerenze della politica sulla programmazione della tv pubblica: “Non è la prima volta che una mia #fiction ...

ArCheologia : restauro dell’affresco della Villa Romana di Settefinestre [FOTO] : Il restauro dell’affresco della Villa Romana di Settefinestre è stato realizzato nell’ambito del progetto FAI “Puntiamo i Riflettori”, avviato già da qualche anno, in collaborazione con il Comune di Orbetello e la Soprintendenza Archeologia della Toscana. L’affresco è stato recentemente restaurato dalle restauratrici Eugenie Knight, Gabriella Gaggi e Lidia Rissotto nella ex Polveriera Guzman messa a disposizione dal Sindaco di Orbetello. Sponsor ...

Amichevole : Cremonese-Fanfulla 3-0 - fine primo tempo

F1 - Che fine fanno le macchine del passato - i motori - i telai ed i pezzi di ricambio? : Vi siete mai chiesti che fine fanno i pezzi e i vari componenti delle monoposto di Formula Uno? Non vi siete mai domandati come venissero utilizzati determinati materiali dopo che avevano svolto il loro compito in pista? Una curiosità molto interessante e che sicuramente stuzzica i grandi appassionati delle quattro ruote che vogliono guardare ben al di là di quello che vediamo sui circuiti dove le vetture sfrecciano a oltre 300 km/h. Il destino ...

Giuseppe Conte - la fine politica : 'Perché non sei più credibile'. Clamoroso : chi lo fa a pezzi : Dal premier Giuseppe Conte una 'rovinosa caduta di stile', cui si aggiunge una 'precipitosa e goffa retromarcia'. La vicenda del concorso da professore di Diritto privato alla Sapienza di Roma fa ...

Nuovo sciopero Ryanair a fine settembre - aerei fermi anChe in Italia - : Mobilitazione annunciata per fine mese. Agitazioni in Germania, Irlanda, Olanda, Belgio, Portogallo e Spagna. Nel nostro Paese incroceranno le braccia anche i piloti. I sindacati indicono referendum ...