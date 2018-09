Cento giorni di governo giallo-verde A che punto siamo?

Cento giorni da avvocato del popolo : Il documento, tre fogli, è sul tavolino accanto a un caffè e a un bicchiere d'acqua. Sotto il titolo "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione" ci sono cambiamenti dell'ultima ora al testo del disegno di legge che attende di essere approvato, oggi, dal Consiglio dei Ministri, e che già si anticipa come uno dei disegni di legge che provocherà una ondata di discussioni. La novità ...

Libia - l'Onu convoca un vertice d'emergenza In otto giorni 47 morti e più di Cento feriti : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale.