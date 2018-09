CASERTA | MARCHIATA A FUOCO | VIOLENTATA E TORTURATA Donna 46enne abusata per 3 giorni

CASERTA - 46enne violentata e marchiata a fuoco. Arrestato il compagno 25enne : Fratture multiple, contusioni al volto e al torace ed ecchimosi diffuse: queste alcune delle gravissime lesioni riportate da una donna di 46 anni a Caserta, rimasta in balia del compagno violento per tre giorni. L’aguzzino 25enne è arrivato a rinchiudere in casa la vittima, sottoponendola a continue violenze, fino a marchiarla col fuoco: ora è in carcere su ordine della Procura e il Gip ha poi convalidato il fermo. La donna ha raccontato ...

