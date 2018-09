Case popolari | terminati gli interrogatori Attesa la decisione del giudice su misure

Lecce - Case popolari e voti. Il gip : “L’ex assessore - su richiesta del senatore Marti (Lega) - provò a darne una a fratello boss” : L’ex assessore alla Casa di Lecce, Attilio Monosi, si interessò per assegnare una casa al fratello del boss della Scu “su esplicita richiesta di omissis e di Damiano D’Autilia“, ex consigliere comunale. Ed è dietro quell’omissis riportato dal gip del tribunale salentino Giovanni Gallo nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito 7 persone lo scorso venerdì che l’inchiesta della procura di Lecce ...

Inchiesta Case popolari : per evitarle lo sfratto si prova a modificare la Legge Regionale : In questo contesto si inserisce il tentativo di far passare l'emendamento per il quale, ad onta della diversa appartenenza politica, si prodigavano entrambi. Queste due conversazioni telefoniche ...

Castiglione : fake news Case popolari ad abusivi fuori graduatoria : Roma – “Basta prendere in giro i cittadini. Non ci stiamo piu’. Smontiamo le ultime fake news. Chiariamo alcune false informazioni che si susseguono da giorni, spesso al fine di diffondere confusione e paure. Inizio dalla ‘balla’ piu’ grande. Ovvero, che alcune case popolari potrebbero essere assegnate ad occupanti abusivi fuori da ogni graduatoria. Falso. Cosi’ falso che risulta surreale anche il solo ...

Roma - sgombero via Costi : Raggi “minaccia per salute”/ Circolare Salvini - ex occupanti : “dateci Case popolari” : Sgomberi, primo intervento in palazzo occupato a Roma. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Lecce - Case popolari in cambio di voti : arresti per politici e dirigenti : Clamorosa svolta nell'inchiesta della procura di Lecce sulle case popolari. Agli arresti domiciliari, dalle prime ore di oggi, politici e dirigenti di Palazzo Carafa, il Comune di Lecce. Ad eseguire i ...

Case popolari occupate - l'assessore promette sgomberi 'di quartiere' in blocco : Stop a sgomberi alloggio per alloggio, ora si andrà a sgomberare quartiere per quartiere. Questa, almeno, l'intenzione del nuovo assessore regionale alla casa, il leghista Stefano Bolognini, per dare ...