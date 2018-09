Cartomante nasconde fisco 4 milioni euro

Cartomante di Perugia nascondeva al fisco oltre 4 milioni di euro : denunciata : Ha incassato oltre quattro milioni di euro in quattro anni "completamente in nero", secondo la guardia di finanza di Perugia, una Cartomante che è stata denunciata a piede libero. Secondo le fiamme gialle disponeva di una "vera e propria organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo umbro.Il gip ha già disposto il sequestro preventivo delle somme ritenute evase, nelle quali sono ricomprese le quote di sei società e ...