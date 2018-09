Capelli A I 2018-2019 | oltre 80 idee per taglio e colore dai saloni

Capelli : la «top 5» delle tendenze autunno-inverno 2018-19 : L’abbronzatura evoca ancora i bagni in mare e le ore trascorse sotto il sole, ma l’estate con le sue lunghe giornate sta definitivamente tramontando e all’orizzonte si sta profilando l’inizio di nuova fredda stagione. Per combattere la nostalgia da vacanza non ci resta che dare un’occhiata a ciò che di bello l’autunno-inverno 2018-19 è pronto a regalarci. Almeno in testa. Lato Capelli sulle passerelle si sono registrate molte conferme per ...

Moda Capelli - look e chiome nell'autunno 2018 : long bob e pixie cut : nell'autunno 2018 ci saranno molti nuovi tagli di capelli. Di tendenza ci saranno molte proposte, tutte irresistibili. Adesso vedremo tutte le novità. Molto amate saranno le chiome lunghe. La lunghezza dovrà sorpassare le spalle e in molti casi arriveranno alla vita. Questo hairstyle sarà perfetto sui capelli lisci e mossi naturalmente. In questo caso, le varie scalature dovranno essere molto leggere, per dare un bel movimento. Per completare il ...

Tagli di Capelli medi autunno 2018 : le beach waves e il bronde : Nell'autunno 2018 i Tagli di capelli medi saranno sempre molto amati. Queste chiome sono davvero stupende e adatte a tutte le donne. Adesso vedremo tutte le ultime novità. Lunghezze medie Una chioma media è sempre molto versatile. Quindi se una ragazza sceglierà un lob o un caschetto, come styling finale potrà creare delle onde ed il look finale sarà meraviglioso. Molte di queste proposte arrivano dalle star. Mila Kunis ultimamente ha ricordato ...

Tagli di Capelli : il pixie cut e la riga in mezzo nell'autunno 2018 : nell'autunno 2018 saranno di tendenza i Tagli di capelli corti, medi e lunghi. Queste proposte saranno tutte irresistibili e adatte alle donne glamour. Nella nuova stagione, i grandi protagonisti saranno il pixie cut, i carré geometrici e i Tagli in stile boyish. La famosa riga in mezzo, sarà sempre molto amata. Questo detTaglio sarà indispensabile per completare alla perfezione l'acconciatura. Può benissimo essere abbinata a uno styling mosso o ...

Tagli di Capelli : il messy bob - la frangia ed altre tonalità per l'autunno 2018 : Per l'autunno 2018 continuano ad arrivare proposte riguardanti i nuovi Tagli di capelli. Di tendenza ci saranno chiome, per essere sempre glamour. Adesso vedremo tutte le novità al riguardo. I nuovi Tagli saranno perfetti per rinnovare i capelli, dallo stress estivo. Quindi si dovrà dire addio alle inguardabili doppie punte e alle lunghezze troppo sfibrate. Molto amato sarà il bellissimo messy bob. Questo caschetto dovrà essere super spettinato. ...

Capelli autunno 2018 : una chioma a tutto volume : Un salto indietro nel tempo e uno in avanti. Il volume nei Capelli della prossima stagione sembra proprio voler tenere questo ritmo. Gli anni Sessanta tornano a essere il punto di riferimento di styling esagerati ma con un twist più selvaggio e meno compromesso da lacche extra strong. «Da qualche anno il volume è tornato di moda, ispirato dallo stile di Brigitte Bardot», ci racconta Davide Andena, Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel, ...

Mondiali 2018 - i peggiori tagli di Capelli visti in campo : I Mondiali sono finiti: gli stadi sono ormai vuoti, i palloni sono stati ritirati e i calciatori finalmente possono concedersi il meritato riposo dopo le fatiche russe. È tempo quindi di bilanci. Certo ricorderemo per sempre i tuffi di Neymar Jr, il clamoroso assist di tacco del francese Mpabbe in semifinale con il Belgio e l’impresa della Croazia per la prima volta in finale. Ma anche alcuni look rimarranno certamente impressi. E non in ...

Mondiali 2018 : i migliori tagli di Capelli dei calciatori di Russia 2018 : Ai Mondiali si sono viste moltissime cose belle e alcuni calciatori hanno sfoggiato fisici e look interessanti che meritano di esser ricordati. Ecco chi si è distinto per buongusto e coolness. IL BRAVO RAGAZZO: Ruben Loftus-Cheek, centrocampista dell’Inghilterra Faccia pulita, fresca, capello corto, cortissimo e barba ben curata. Questo è decisamente un look da 10 e lode, peccato Ruben, nelle tre partite giocate, non abbia sfoggiato anche ...

Nuovi tagli di Capelli : la frangia e il frisé nell'estate 2018 : In questa estate 2018 ci saranno moltissimi Nuovi tagli di capelli. Le proposte continuano ad arrivare, così tutte le donne verranno accontentate. La frangia sarà molto richiesta e sarà da copiare immediatamente. Adesso vedremo tutte le ultime novità. La frangia La frangia renderà unica e originale una chioma e in più ha il pregio di essere portata corta, lunga o simmetrica. Sui tagli mossi e ricci, si potrà scegliere la versione lunga e ...