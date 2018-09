Cantiere centrodestra | prove generali di intesa su Rai e amministrative

ilgiornale

: 'Mercatino: non è etnico , e' illegale. No a 250 mila euro dei Pescaresi'. Il Centrodestra si mobilita contro il… - Rete8News : 'Mercatino: non è etnico , e' illegale. No a 250 mila euro dei Pescaresi'. Il Centrodestra si mobilita contro il… - mimmodigesuald1 : RT @LorenzoSospiri: Il mercatino etnico a #Pescara è un’altra provocazione dell’amministrazione #PD. Il #Centrodestra unito a #Pescara per… - XanderDelka : RT @LorenzoSospiri: Il mercatino etnico a #Pescara è un’altra provocazione dell’amministrazione #PD. Il #Centrodestra unito a #Pescara per… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Per la presidenza della Rai è il momento della stretta finale. Tutto si giocherà nell'arco di 48 ore. Il presidente della Vigilanza Rai, Alberto Barachini, ha convocato per le 8.30 di giovedì mattina la commissione, ma senza una riunione del cda di viale Mazzini (cui spetterà indicare il nome del presidente da votare) non si uscirà dallo stallo.La Lega appare decisa a riproporre il nome di Marcello Foa e non vuole mollare la presa sul suo candidato. Anzi presenterà in cda alcuni pareri legali positivi per respingere le accuse mosse del Pd di "illegittimità di un nuovo voto in Commissione su Foa". Il Pd, invece, promette battaglia e nel caso sia confermato il nome di Marcello Foa, è pronto ad aprir il fronte dei ricorsi. I Dem sono in possesso di pareri legali stando ai quali una eventuale nuova votazione in Vigilanza sul nome di Foa sarebbe illegittima. E, sempre stando a questi pareri, ...