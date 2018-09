Canelo-Golovkin | Mondiale pesi medi | quanti soldi guadagnano i due pugili? Il montepremi

oasport

: Gennady Golovkin vs Canelo Alvarez 2 “Personal Vendetta” - TGTN_Boxing : Gennady Golovkin vs Canelo Alvarez 2 “Personal Vendetta” - CarlosGomezUR : 'Canelo' es favorito para duelo ante Golovkin - PeriodicoHoy : #PeriódicoHOY: Canelo Alvarez “No le temo a Golovkin” #DeportesHOY -

(Di martedì 11 settembre 2018)Alvarez e Gennadysi sfideranno nella notte di sabato 15 settembre nell’attesissimodeimesi per le sigle WBC, WBA, IBO. Alla T-Mobile di Las Vegas (USA) si preannuncia una sfida davvero stellare tra i due miglioridella categoria, attesi da una rivincita stellare dopo il pareggio controverso di un anno fa. Il kazako, detentore delle tre cinture iridate, sembra partire leggermente favorito nei confronti del messicano che era stato costretto a rinviare l’incontro originariamente programmato a maggio a causa di una positività al doping. A pochi giorni da uno degli eventi più attesi nel mondo della boxe sembra però regnare il massimo riserbo sulle cifre in ballo, i dueavrebbero però trovato l’accordo su come dividere i proventi della sfida in questo modo: il 57,5% dell’incasso dovrebbe finire nelle tasche di Alvarez ...