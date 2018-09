Campione d' Italia | la finanza in Comune | acquisiti nuovi documenti

Accadde oggi - 11 settembre 1996 : l’Italia ha un nuovo Campione di motociclismo : 1/10 Simone Rosa ...

Windsurf – 1° Campionato italiano Slalom Giovanile : tutti i risultati - Onali Campione U20 : Concluso il 1° Campionato italiano Slalom Giovanile Windurf 2018 – Firerace 120. Assegnati a Talamone (GR) i titoli under 15, under 17 e under 20. Il nuovo Campione under 20 è Riccardo Onali, under 17 Alessandro Iotti e under 15 Giorgio Cao Falcqui. Nel femminile è Anna Biagiolini Si è appena concluso il 1° Campionato italiano Giovanile Slalom Firerace 120. Tre giorni di gare nella baia di Talamone, vicino Grosseto, presso il circolo ...

Beach Soccer : Italia Campione d’Europa - battuta la Spagna : C’è un’Italia del pallone che vince: è quella del Beach Soccer, laureatasi campione d’Europa ad Alghero grazie al successo in finale contro la Spagna per 9-8 dopo i rigori (il match era finito 2-2). Un successo giunto al termine di un percorso netto. Quattro gare, altrettante vittorie, contro i campioni d’Europa in carica della Russia, due nazionali di primo piano come Bielorussia e Ucraina e infine le Furie Rosse. ...

Beach Soccer - Italia Campione d'Europa ad Alghero : le FOTO della festa : Gli Azzurri festeggiano il secondo titolo continentale dopo aver sconfitto la temibilissima Spagna. Ad Alghero va in scena la festa dopo i calci di rigore. Entusiasmo alle stelle: abbracci, balli, ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : ITALIA CampioneSSA! Azzurre in trionfo - sconfitta la Russia in rimonta. Impresa stellare : CAMPIONESSE D’EUROPA! L’ITALIA ha compiuto una vera e propria Impresa a Tirana (Albania) e ha vinto gli Europei U19 di Volley femminile sconfiggendo la Russia per 3-2 (24-26; 18-25; 26-24; 25-22; 15-9) al termine di una pazza partita in cui abbiamo anche annullato un match-point nel terzo set prima di scatenarci e volare verso il trionfo. Nel giorno in cui sono incominciati i Mondiali maschili a Roma, con tanto di vittoria dei ...

Beach soccer - Euro League 2018 : ITALIA Campione D’EUROPA! Estasi ad Alghero - Spagna sconfitta ai rigori! : La Nazionale ITALIAna di Beach soccer manda in Estasi Alghero e conquista l’Euro League 2018, salendo sul tetto continentale per la seconda volta nella storia ed a 13 anni dall’ultimo trionfo. sconfitta ai rigori la Spagna dopo una finale equilibratissima e conclusasi sul 2-2 al termine dei supplementari. Primo tempo a ritmi bassissimi, in cui non accadeva praticamente niente. Gli iberici mantenevano uno sterile possesso palla, gli ...

“Arrestato”. Altro incubo per il Campione : cosa ha fatto stavolta. In Italia lo ricordiamo alla Juventus : Saperci fare con i piedi, purtroppo non può essere la sola qualità che ti salva nella vita. In alcuni casi ti fa sicuamente svoltare il conto in banca, ma se non hai una buona testa fuori dal campo, ecco qua che i guai arrivano a pioggia. Chiedere ad esempio a Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juventus, il quale è finto di nuovo agli onori delle cronache per qualcosa di extra calcistico. E non è la prima volta… L’ex attaccante ...

Calcio - torneo nazionale Anspi : squadra sampietrana vice Campione d'Italia : SAN PIETRO VERNOTICO - I giovani atleti dell'oratorio San Domenico Savio della parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico sono vice campioni d'Italia nell'ambito del torneo nazionale Anspi ...

Italia-Polonia - prima gara ufficiale senza un Campione del Mondo del 2006 : In amichevole era già successo Non è la prima volta comunque: in 4 occasioni - una con Di Biagio e 3 con Mancini - gli azzurri hanno giocato senza i Campioni del Mondo. E' accaduto durante ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa. Le azzurre convocate : Le Campionesse del Mondo sono pronte per tornare in campo. L’Italia di Basket 3×3 femminile, che lo scorso 12 giugno aveva conquistato il titolo iridato a Manila, parteciperà agli Europei che si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre. Le azzurre sono state inserite nel gruppo D insieme a Belgio e Ungheria che affronteranno nella giornata d’apertura mentre il tabellone a eliminazione diretta è in programma nella ...