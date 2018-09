Calo per il settore viaggi e intrattenimento | -1 | 23% | | giornata da dimenticare per

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 15% - - in forte Calo Banca Finnat : Il Settore Bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.665,31, in calo dell'1,15% rispetto ...

Londra : Calo per Associated British Foods : Rosso per Associated British Foods , che sta segnando un calo dell'1,86%. Il movimento di Associated British Foods , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il ...

Rifiuti elettronici - deCalogo per il riciclo : Lampade a Led, tubi al neon, piccoli e grandi elettrodomestici, adattatori e cavi, sorgenti luminose a risparmio energetico e apparecchi di illuminazione. Sono oggetti presenti in tutte le case che, una volta esauriti o non più funzionanti, diventano Raee, ovvero Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, e devono essere raccolti e smaltiti secondo regole ben precise. A questi si aggiungono alcuni nuovi prodotti, come multiprese, ...

Superindice Ocse segna frenata a luglio - in Italia Calo più netto : Roma, 10 set., askanews, - Nuovi segnali di rallentamento della crescita nei Paesi avanzati dal Superindice economico dell'Ocse. A luglio il Composite leading indicators, Clis, ha registrato una ...

Legge di bilancio - Tria : 'correttivi a Fornero per rinnovare competenze - Calo debito attirerà investimenti' : Il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria ha parlato al Forum Ambrosetti che si è svolto come ogni anno a Cernobbio, smorzando ulteriormente i timori degli investitori, come si evince ...

iPhone Xs - Xs Max e iPhone 9 : Xs e 9 in Calo e previste vendite record per Xs Max : Pochi giorni e conosceremo i 3 nuovi iPhone, Xs, Xs Max e iPhone 9 ma gli analisti vedono già un mezzo flop Xs e 9 mentre vendite record per Xs Max iPhone Xs, Xs Max e iPhone 9: Xs e 9 in calo e previste vendite record per Xs Max Mancano un paio di giorni […]

Giornata Mondiale della Fisioterapia : ecco il deCalogo per ottenere i migliori benefici : Ricorre oggi la Giornata Mondiale della Fisioterapia, per volere della Wcpt, la World Confederation for Physical Therapy: lo scopo è diffondere la conoscenza dei benefici e dell’importanza della Fisioterapia. Secondo dell’Associazione Italiana dei Fisioterapisti, ogni anno in Italia sono oltre 2 milioni le persone si affidano a uno degli oltre 65mila professionisti per curare dolori e limitazioni del movimento, 97 ogni 100mila ...

Manovra : Tria - spero Calo spread : ... lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria. "Speriamo - ha aggiunto - che chiarendo quali saranno i limiti del nostro bilancio, come è stato dichiarato da tutto il governo, la discesa dei ...

Serie B - il Benevento domina la classifica abbonati : delude Cosenza - in Calo Perugia : Da un paio di settimane, il campionato di Serie B è iniziato [VIDEO] e tutte le squadre hanno giocato almeno un match in casa: quindi, la classifica degli abbonamenti sottoscritti è ormai quasi definitiva. Il sito dimensioneb.it durante tutta l'estate ha raccolto i dati dalle varie piazze che disputeranno il prossimo campionato di Serie B. È stato sorprendente notare come alcune piazze abbiano reagito con entusiasmo alle Serie B che mancava da ...

USA - ancora un Calo per le scorte settimanali di petrolio : Teleborsa, - ancora un calo per le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...

