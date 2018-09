Calcio | una terza coppa europea dal 2021-2022 Torna la Coppa delle Coppe?

Calcio femminile - Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League 2019 : programma - orari e tv : Domani sera (mercoledì 12 settembre) alle ore 19.00 la Fiorentina comincerà la propria avventura nella Champions League di Calcio femminile. Le viola scenderanno in campo all’Artemio Franchi di Firenze e se la vedranno contro le danesi del Fortuna Hjorring nell’andata dei sedicesimi di finale di questa competizione. Una sfida dal sapore del remake dal momento che le due compagini si trovarono anche l’anno scorso a confrontarsi ...

Manchester City - Silva e l'odissea del piccolo Mateo : 'Mesi difficili - il Calcio è stato una via di fuga' : Giorni difficili, ora il sorriso: quello di David Silva e del piccolo Mateo, nato prematuro di cinque mesi a fine 2017 e capace di superare una vera e propria odissea. Dopo aver trascorso il periodo ...

La notte senza luna del Calcio italiano. La crisi non è finita e la rinascita non può partire da Balotelli : Dopo la “Grande Vergogna” svedese, con conseguente eliminazione dai Mondiali 2018, la Nazionale italiana di calcio è tornata a disputare un match ufficiale nella neonata Nations League. Un pareggio sofferto per 1-1 contro la Polonia: per come si era messa e per quanto visto in campo, un punto di platino. In meno di un anno la crisi non poteva di certo evaporare: sarebbe stata un’utopia. Restano i medesimi problemi dello scorso ...

Il caso della fascia da capitano di una squadra di Calcio - spiegato : La fascia della discordia. Su uno dei simboli più importanti del calcio moderno si sta consumando una vera battaglia, senza esclusione di colpi, tra giocatori e federazione italiana. E se quest’ultima arriva a minacciare multe e sanzioni, dall’altra si fa strada la consapevole volontà di tirare dritto ugualmente e, eventualmente, di pagare per quello che viene ritenuto un gesto di poco buon senso e che limita la ...

Ecco la Marangoni 105 - unica squadra di Calcio nata da una residenza psichiatrica : Lo sport come veicolo di sfogo, il calcio come occasione d'incontro con mondi nuovi. Per riemergere da un silenzio ovattato e urlare al mondo la propria presenza. Luca Feole @feoleluca

Così cambierà il Calcio : una regola storica "ha le ore contate" (lo chiedono gli allenatori) : Gli allenatori che hanno partecipato ieri al 20° Forum di Nyon hanno chiesto alla Uefa di rivedere la regola dei gol in...

Incredibile in Calabria : sequestrata una nota società di Calcio “scoperta associazione criminale” [NOMI e DETTAGLI] : I Finanzieri della Compagnia di Palmi, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Palmi Dr. Ottavio Sferlazza e dal Sostituto Procuratore D.ssa Anna Pensabene, come riporta StrettoWeb, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, nei confronti di un sodalizio criminoso, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, impiego di denaro di provenienza ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 - Belgio-Italia 2-1 : le azzurre chiudono il girone con una sconfitta : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile di Francia 2019. La squadra di Milena Bertolini non riesce nell’obiettivo di terminare il gruppo 6 a punteggio pieno e viene superata 2-1 dal Belgio. Una sconfitta comunque indolore per le azzurre, che erano già certe della qualificazione come prime in classifica. La partita allo stadio Den Dreef di Lovanio è stata decisa da una doppietta di ...

Salvini vuole intervenire sul Calcio con una proposta folle : nuovo attacco agli stranieri! : Matteo Salvini sta pensando di entrare a gamba tesa anche sul calcio, il Ministro dell’interno coglie la palla al balzo per “limitare” gli stranieri Il Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha idee abbastanza chiare ed estreme in merito agli stranieri che giungono in Italia. Note le sue politiche relative all’immigrazione, ma adesso Salvini vorrebbe intervenire anche sul calcio. Il Ministro ha in mente alcune ...

Ventura aspetta una chiamata : "Ho voglia di Calcio - ripartirei anche dalla Serie B" : "Dopo Italia-Svezia non vado più all'Ikea", ci scherza su l'ex commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura, che...

Il Calcio in televisione è diventato una cosa per ricchi? : L'ambasciata d'Italia a Tripoli smentisce indiscrezioni sulla chiusura Mosca, 3 set - (Agenzia Nova) - L'Ambasciata italiana a Tripoli ha smentito le notizie circa l'allontanamento del personale e l'interruzione delle attività a causa degli scontri tra milizie nei pressi della capitale libica. "L'am

Ligue 1 - l'ottava meraviglia del mondo per Di Maria : una magia direttamente da Calcio d'angolo - VIDEO - : Un gol meraviglioso quello di Angel Di Maria , che ha realizzato la rete del 2-0 nel match che si sta svolgendo proprio in questo momento tra Nimes e Psg. Neymar ha momentaneamente portato in ...

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro Calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...