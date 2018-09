Calcio | Nations League 2019 | Italia | incubo infinito! Tanta confusione e poca qualità Si

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : C'è ancora tanto da lavorare per Roberto Mancini e il suo staff e questo ko, nell'economia del gruppo 3 della Lega A, non è una buona notizia per il fantasma di una retrocessione che inizia ad ...

Nations League Calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B.

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE DI Portogallo-Italia Termina 1-0 all’Estádio da Luz di Lisbona la sfida tra Portogallo e Italia, valida per la seconda giornata della Nations League 2018-2019 di Calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Altra prestazione incolore della nostra squadra, sempre in sofferenza contro i palleggiatori portoghesi, meritatamente vittoriosi grazie ...

Nations League - Portogallo-Italia. Nuno Gomes : 'Chiesa il futuro del Calcio italiano. Mancini scelta giusta' : L'ex attaccante ha parlato di questa gara ma anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A: "È sempre meglio che CR7 ci sia per il Portogallo, con lui siamo più forti " ha dichiarato a Sky Sport -...

Calcio - Nations League 2018-2019 : Spagna corsara in Inghilterra - la Svizzera asfalta l’Islanda : Due sono stati i match giocati oggi nella Serie A della Nations League di Calcio: nel Gruppo 2 alle ore 18.00 la Svizzera ha battuto con punteggio tennistico l’Islanda, asfaltata con un nettissimo 6-0, mentre nel Gruppo 4 alle ore 20.45 la Spagna ha superato fuori casa l’Inghilterra, imponendosi per 1-2. Nell’incontro pomeridiano del Gruppo 2, dove riposava il Belgio, la Svizzera ha battuto per 6-0 l’Islanda in un match ...

Nations League Calcio 2019 - le partite di oggi : orari e come vederle in tv. Inghilterra-Spagna su Canale 5! : Sabato 8 settembre particolarmente ricco per la Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio. La prima giornata della Serie A si completa con due incontri davvero imperdibili: si incomincia alle ore 18.00 con Svizzera-Islanda, poi alle ore 20.45 lo spettacolo di Inghilterra-Spagna, un vero e proprio big match da seguire minuto dopo minuto. In campo però ...

Calcio d'inizio per la nuova nazionale contro la Polonia nella Nations League : Stasera a Bologna debutto per gli azzurri nel nuovo torneo a gironi per squadre nazionali. Molti i volti nuovi nella rifondazione portata avanti da Roberto Mancini dopo la clamorosa esclusione dagli ...

Calendario Nations League Calcio 2018-2019 : date - programma e orari dai gironi alla Final Four : La Nations League 2018-2019 è la neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’intento di diminuire il numero di amichevoli e di aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono così state divise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno, le varie formazioni si incroceranno in incontri di andata e ritorno tra settembre e novembre 2019: le quattro vincitrici dei vari gruppi ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : Germania-Francia 0-0. Finisce a reti inviolate la prima sfida della Serie A : reti bianche nel primo grande match della Nations League di Calcio: Germania-Francia termina 0-0. Nel Gruppo 1 della Serie A della competizione poche emozioni nei primi 90 minuti. Domani tocca all‘Italia: potrebbero essere gli azzurri a siglare la prima rete della massima Serie del nuovo torneo europeo per selezioni nazionali. Questa sera da una parte Low non cambia più di tanto, mettendo Goretzka al posto di Ozil, che dopo la disfatta dei ...

