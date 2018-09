Calcio | l’Italia Under21 cerca la vittoria contro l’Albania in amichevole per riscattare

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...

Nations League Calcio 2018 : come vederla in tv? Il palinsesto completo e le partite dell’Italia : La Nations League 2018-2019 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Mediaset e sui canali Rai. Le reti del Biscione manderanno in onda le partite che non riguardano l’Italia, il network pubblico si occuperà invece di tutti gli incontri dell’Italia nella neonata competizione organizzata dalla UEFA: fase preliminare tra settembre e novembre 2018 (quattro partite per ogni squadra), poi Final Four a giugno 2019 con le migliori quattro ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Ostacoli Portogallo e Polonia : Due avversari ostici ma alla portata degli azzurri del nuovo corso targato Roberto Mancini. L’Italia si avvia ad affrontare i primi test probanti della nuova gestione. E sarà la Nations League 2018-2019 ad aprire le danze con le due sfide decisamente interessanti per comprendere le ambizioni di un gruppo profondamente rinnovato con l’arrivo del nuovo ct, che ha fatto seguito all’amara esclusione dai Mondiali in Russia durante ...

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro Calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under21 per le amichevoli con Slovacchia e Albania : Quando mancano dieci mesi alla Fase finale del Campionato Europeo Under21 che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la compagine tricolore di Gigi Di Biagio si prepara ad affrontare due amichevoli in vista di questa manifestazione. I match saranno contro la Slovacchia e l’Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ...

Calcio : sabato le convocazioni dell’Italia di Roberto Mancini. L’esterofilia regna sovrana e il rilancio del movimento procede a rilento : Dopo le tre amichevoli di maggio e giugno nelle quali la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini ha ottenuto un successo contro l’Arabia Saudita (2-1), una sconfitta contro la Francia (3-1) ed un pareggio contro l’Olanda (1-1), la compagine tricolore torna su questi schermi per una competizione ufficiale, la neonata UEFA Nations League, che vedrà gli Azzurri affrontare la Polonia (Bologna, Stadio “Dall’Ara” – venerdì 7 ...

Calcio : Cristiano Ronaldo rinuncia al match di Nations League contro l’Italia del 10 settembre : Niente Nazionale per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese della Juventus ha deciso di dire no alle partite della propria selezione contro la Croazia (amichevole) e soprattutto contro l’Italia, valida quest’ultima come incontro della Nations League che si terrà il 10 settembre a Lisbona. Un sospiro di sollievo per la Juventus e per Roberto Mancini. Il campione lusitano, ancora a secco di gol in Serie A, vuole allenarsi con il ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Calcio femminile - Qualificazione Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida al Belgio. Bertolini : “L’obiettivo è costruire una mentalità vincente” : Con il pass per i Mondiali 2019 già in tasca, l’Italia si appresta ad affrontare l’ultimo impegno delle Qualificazioni, contro il Belgio, martedì 4 settembre a Louvain (alle 17.00). Le azzurre comandano il gruppo 6 con 21 punti, a +8 proprio sulle fiamminghe, con un percorso netto caratterizzato da 18 gol fatti e solamente 2 subiti. Le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Portieri: Laura Giuliani ...

Calcio - Nations League 2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : L’Italia deve risorgere dalle proprie ceneri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Il nostro movimento calcistico è ai minimi storici, siamo crollati nel baratro dopo 60 anni e non sarà facile rialzarsi da qui. Ora però è vietato voltarsi indietro e bisogna guardare soltanto in avanti, cercando di essere ottimisti e provare a ricostruire una Nazionale che sappia entusiasmare e che riesca a ottenere degli importanti risultati in ...

Calcio - Nations League 2019 : tutte le partite dell’Italia. Calendario - date - programma e orari : Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l‘Italia ricomincerà la propria avventura internazionale dalla Nations League 2019. Gli azzurri sono capitati nel gruppo 2 della Serie A contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Si tratta di un girone ostico in cui la nostra Nazionale dovrà tornare giocare ad alti livelli se vorrà farsi strada dopo aver fallito l’accesso alla rassegna iridata. L’urna di Losanna non è stata né ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le 23 convocate dell’Italia per la sfida al Belgio : Con la qualificazione iridata già in cassaforte la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini si ritrova per l’ultimo incontro del gruppo 6 contro il Belgio. Reduce dalla vittoria 3-0 contro il Portogallo al Franchi di Firenze (la settima in altrettanti incontri in questo raggruppamento), le azzurre scenderanno in campo all’OHL Stadium-King Power a Lovano il 4 settembre alle ore 17.00. Le calciatrici nostrane sono ...

