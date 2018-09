Calcio | in arrivo una terza coppa europea

Calcio. Entusiasmo alle stelle a Monza per l’arrivo di Berlusconi : Il ritorno nel calcio è imminente per Silvio Berlusconi ad un passo dal comprare il Monza. E’ in corso la

Calciomercato Milan : proposta Real in arrivo per Cutrone? : Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Lopetegui avrebbe intenzione di chiedere a Perez un attaccante per il suo Real Madrid. Nonostante il ritorno di Mariano Diaz, infatti, l’ex selezionatore della ‘Roja’ sarebbe interessato a Patrick Cutrone, il bomberino del Milan. Dopo la partenza di Borja Mayoral, sono due le punte a disposizione dei blancos. Lopetegui vorrebbe quindi arricchire il suo ventaglio dei opzioni ...

Calciomercato - il Bordeaux fa la spesa in Serie A : in arrivo due ex “italiani” : Ultima giornata infuocata per gli operatori di mercato del Bordeaux. Il club francese ha formalizzato l’arrivo in prestito di Yann Karamoh, soffiato al Saint Etienne, e sta per chiudere l’affare Cornelius, chiuso all’Atalanta da Barrow e Zapata. Reduce dalla vittoria sul Monaco di domenica scorsa, in questo turno i girondini andranno in trasferta a Rennes, dove si è trasferito di recente un altro ex del nostro campionato: ...

Terremoto Calcio italiano - 12 club nei guai : rischio penalizzazioni pesantissime - in arrivo ribaltoni [NOMI e DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, entro i prossimi giorni non è da escludere un clamoroso ribaltone delle classifiche, 12 club rischiano tantissimo e possono finire nei guai. Nuovo clamoroso scossone, la FIGC ha infatti dato un ultimatum a tutti i club che avevano presentato fideiussione con Finworld e che non sono state ritenute inizialmente valide. Tutte le società coinvolte sono state invitate a sostituire le fideiussioni ...

Calciomercato Barcellona - Piqué sogna l’arrivo di Pogba : “se arrivasse ci renderebbe davvero felici” : Il difensore del Barcellona ha parlato del possibile arrivo in blaugrana di Pogba, esprimendo il proprio punto di vista Il mercato in Spagna non si è ancora concluso, ci sono ancora poco più di tre giorni per concludere trattative. Per questo motivo, con il gong fissato il prossimo 31 agosto, il Barcellona continua a sedurre Paul Pogba, provando a scipparlo al Manchester United. Una trattativa non facile, dal momento che i ‘red ...

Calciomercato Torino - ufficiale l’arrivo di Simone Zaza dal Valencia : i dettagli : L’attaccante italiano si trasferisce al Torino con la formula del prestito con riscatto obbligatorio, beffata dunque la Sampdoria Simone Zaza è un nuovo attaccante del Torino, il Valencia ha diramato un comunicato in cui svela di aver trovato l’accordo con i granata per la cessione in prestito con riscatto obbligatorio dell’ex Juventus. Due milioni subito e dodici tra un anno, questi i dettagli dell’operazione, ...

Calciomercato Parma - ufficiale l’arrivo di Gervinho : tutti i dettagli dell’operazione : Il club emiliano ha ufficializzato tramite un comunicato l’arrivo di Gervinho, svincolatosi dall’Hebei Fortune E’ ufficiale il ritorno in Italia di Gervinho, l’ivoriano è un nuovo giocatore del Parma come riporta il sito del club emiliano: ‘Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Gervais Lombe Yao Kouassi “Gervinho” (Anyama, Costa d’Avorio, 27 maggio 1987). L’attaccante, che in carriera ha ...

Calciomercato Torino - rinforzo a centrocampo : ufficiale l’arrivo di Roberto Soriano dal Villarreal : Il centrocampista nato a Darmstadt è un nuovo giocatore del Torino, come riporta il sito della società del presidente Cairo Il Torino accoglie Roberto Soriano, è ufficiale infatti l’arrivo del giocatore nato in Germania al club granata. A comunicarlo è una nota apparsa sul sito del club: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Villarreal Club de Fútbol il diritto alle ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale l’arrivo di Joel Campbell : colpo internazionale per il club laziale : L’Arsenal ha ufficializzato il trasferimento di Joel Campbell al Frosinone, il giocatore arriva in Italia a titolo definitivo Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone, a darne comunicazione è l’Arsenal con una note pubblicata sul proprio sito. colpo internazionale del club laziale, che si assicura un attaccante di sicuro affidamento per la prossima stagione: “Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone a ...

LIVE Calciomercato - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : venerdì 17 agosto. Ultimi botti in arrivo - si sbloccherà la questione Milinkovic Savic-Milan? : CLICCA QUI PER tutte LE trattative DEL 16 AGOSTO Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 17 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista del campionato di Serie A che ...

Torino - il Calciomercato si conclude (forse) con l’arrivo di Koffi Djidji : è fatta per il francese : Koffi Djidji approda al Torino dopo una trattativa con il Nantes conclusasi in giornata: domani visite mediche e firme Koffi Djidji è un nuovo acquisto del Torino, forse l’ultimo di una sessione di mercato non certo ricca di acuti, condizionata dai tanti riscatti costosi dei granata. Il difensore francese domani svolgerà le visite mediche di rito, dopo che il Toro ha trovato l’accordo economico con il Nantes, sua ex squadra ...

Calciomercato Udinese - scatto nelle ultime ore : vicino l’arrivo di Seferovic : 1/11 LaPresse/Xinhua ...

Calciomercato Sassuolo - che colpo : in arrivo Marlon : Calciomercato Sassuolo – Sussulto nelle ultime ore di Calciomercato per il Sassuolo che sta per completare un’operazione molto importante. In arrivo infatti Marlon Santos da Silva Barbosa, difensore del Barcellona, trattativa ormai ai dettagli e che potrebbe avere epilogo positivo nelle prossime ore. Investimento molto importante per il Sassuolo, nelle casse del club spagnolo circa 12 milioni di euro. L’ultima step è ...

Calciomercato Roma - ufficiale l’arrivo in giallorosso di Nzonzi : le cifre dell’operazione : Il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Nzonzi, che arriva dal Siviglia a titolo definitivo Steven Nzonzi è un nuovo calciatore della Roma, a renderlo noto è il club giallorosso con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: ‘L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del nazionale francese e neo campione del mondo Steven Nzonzi. Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle ...