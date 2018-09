Cade e muore in chiesa appena prima della messa

Padova - gita con gli amici si trasforma in tragedia : motociclista 24enne Cade e muore : L’incidente mortale a Saonara, nella provincia di Padova. Tre amici viaggiavano in sella a due moto che si sarebbero toccate in corsa. I motociclisti hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. Uno dei tre giovani, un ragazzo di 24 anni, non ce l’ha fatta. Un altro amico è rimasto ferito lievemente.Continua a leggere

Alpinista muore sul Monviso : sotto choc cordata francese che ha visto l'uomo Cadere : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Alpinista muore sul Monviso: ...

Tragedia in Umbria - bimbo di 6 mesi Cade dal letto : muore sul colpo : Quella che sarebbe dovuta essere una vacanza di fine estate, rilassante e piacevole, si è trasformata in una vera e propria Tragedia [VIDEO] per una famiglia di tedeschi, i quali avevano deciso di trascorrere qualche giorno in Umbria, precisamente a Montefalco, piccolo ma grazioso comune della provincia di Perugia. Il drammatico episodio si è verificato giovedì 6 settembre, quando, per un incidente ai limiti dell'assurdo, il loro bambino di ...

Roma - 15 ore su una barella : anziana Cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

Roma - 15 ore su una ore in barella : anziana Cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

Bimbo di 6 mesi Cade dal letto e muore : Perugia, 8 set., AdnKronos, - Un Bimbo di sei mesi è morto dopo essere caduto dal letto a Montefalco nel perugino. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi. Il piccolo era figlio di una coppia di ...

Bimbo di sei mesi Cade dal letto e muore sul colpo - tragedia in vacanza : di Giovanni Camirri Doveva essere una vacanza di gioia trascorsa in Umbria , ma s'è trasformata in una tragedia che, per un incidente assurdo, ha cancellato la piccola vita di un angelo di appena 6 ...

Perugia - bimbo di 6 mesi Cade dal lettino e muore sul colpo : Un bambino di 6 mesi è morto cadendo dal lettino in cui stava riposando. Il tragico incidente è accaduto a Montefalco, in provincia di Perugia. A breve potrebbe essere disposto l'esame autoptico per accertare le esatte cause del decesso del piccolo, figlio di una coppia tedesca che si trovava in Italia per una breve vacanza.Continua a leggere

Bimbo di 6 mesi Cade dal letto e muore : Un Bimbo di sei mesi è morto dopo essere caduto dal letto a Montefalco nel perugino. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi. Il piccolo era figlio di una coppia di tedeschi, che si trovava in ...

Roma - lasciata 15 ore in barella - anziana Cade e muore : Viene ricoverata al Sant'Eugenio per una colica renale, ma muore in ospedale per una caduta. lasciata in barella per almeno 15 ore con le fitte addominali che non le lasciavano tregua, e sprovvista di ...

Nocera Inferiore - operaio Cade da un capannone e muore : Approfondimenti Nocera Inferiore, muore cadendo da un capannone: due persone indagate per omicidio 4 settembre 2017 Dramma, oggi pomeriggio, in via Prisco Palumbo , zona Piedimonte a Nocera Inferiore ,...

Si fa un selfie in cima alla cascata - 18enne Cade nel vuoto e muore : Il giovane era impegnato in una escursione sulla cima della cascata quando si sarebbe sporto troppo scivolando. Il 18enne è morto dopo un terribile volo di centinaia di metri nel vuoto.Continua a leggere

Nasconde l’iPhone della sorella sul tetto di casa - poi scivola e Cade : Danielle muore a 17 anni : La tragedia ad Holloway, a nord di Londra. La 17enne stava studiando per l'esame teorico di guida quella sera, quando all'improvviso le è venuta quella pericolosa idea. "Scherzo che era orribilmente sbagliato” dice ora la zia. Ad ucciderla è stato un grave trauma cranico.Continua a leggere

Tragedia a Capolona - 75enne Cade da un albero e muore : Tragedia questo pomeriggio a Capolona, in località Il pino, dove un uomo è morto in seguito ad un incidente. La vittima è un 75enne del luogo, Riccardo Dalla Noce. L'uomo era salito sopra ad un albero ...