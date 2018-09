Buy per Liberty Global

HonorBuy sconta smartphone e gadget Xiaomi per il “Ritorno a Scuola” : Proprio come per la promozione Back to School di Amazon, anche Honorbuy ha voluto promuovere l’iniziativa Ritorno a Scuola con la quale scontare tantissimi dispositivi – Xiaomi in particolare – in occasione del ritorno a scuola. In particolare l’iniziativa Ritorno a Scuola di Honorbuy sarà valida dal 7 al 16 Settembre e in ci saranno sconti fino al 30% con promozioni speciali su smartphone ricercatissimi come Xiaomi Mi A2 ...

"Buy" per Next : Chiusura del 6 settembre Seduta vivace per Next , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,18%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si ...

"Buy" per BPER : Chiusura del 5 settembre Grande giornata per l' istituto di credito emiliano , tra i componenti del FTSE MIB , che mette a segno un rialzo del 4,27%. Operatività odierna: Operativamente, il titolo è ...

Piaggio resta Buy per Kepler Cheuvreux : Teleborsa, - Per Kepler Cheuvreux , KC, il titolo Piaggio è da comprare. La banca d'affari ha confermato la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 2,4 euro , con un potenziale upside del 27,3% ...

Piaggio resta "Buy" per Kepler Cheuvreux : Per Kepler Cheuvreux , KC, il titolo Piaggio è da comprare. La banca d'affari ha confermato la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 2,4 euro , con un potenziale upside del 27,3% visto che al ...

Mercato NBA - Buyout per Deng : i Lakers liberano spazio salariale : Luol Deng accetta il buyout con i Lakers di Luke Walton, il cestista spalmerà il proprio contratto in diversi anni I Los Angeles Lakers hanno raggiunto l’accordo per il buyout di Luol Deng, per effetto della “waive-and-stretch provision”. Il contrattone del cestista ex Bulls verrà dunque spalmato in diversi anni, non pesando sul salary cap dei losangeleni che dunque nella prossima estate avranno ancora una volta la ...

Piaggo - operazioni di Buyback del mese di agosto : Teleborsa, - Nel corso del mese di agosto, Piaggio & C. S.p.A. ha acquistato 643.818 azioni proprie in otto giornate differenti, 10, 13, 14, 16, 17, 20 , 29 e 30 agosto,, a un prezzo medio di 1,9743 ...

Piaggo - operazioni di Buyback del mese di agosto : Nel corso del mese di agosto, Piaggio & C. S.p.A. ha acquistato 643.818 azioni proprie in otto giornate differenti, 10, 13, 14, 16, 17, 20 , 29 e 30 agosto,, a un prezzo medio di 1,9743 euro per ...

HonorBuy : Redmi Note 5 a 194€ con vetro temperato e cuffiette in omaggio! : Se siete in procinto di cambiare smartphone o, meglio ancora, stavate già pensando di affidarvi ad un brand famoso per la sua affidabilità e per il rapporto qualità prezzo, allora non potete perdervi questa promozione sullo Xiaomi Redmi Note 5, uno dei migliori medio-gamma in assoluto! I nostri amici di Honorbuy infatti, hanno deciso di scontare la Versione Internazionale del Redmi Note 5, e quindi avrete un telefono perfettamente sbloccato e ...

"Buy" per Mckesson : Chiusura del 14 agosto Seduta vivace per Mckesson , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,51%. Operatività odierna: A livello operativo, ...

"Buy" per Italmobiliare : Chiusura del 13 agosto Seduta vivace per Italmobiliare , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 1,00%. Operatività odierna: ...

"Buy" per Ferragamo : Chiusura del 7 agosto Grande giornata per la maison del lusso , tra i componenti del FTSE MIB , che mette a segno un rialzo del 2,14%. Operatività odierna: A livello operativo, Salvatore Ferragamo è ...

I Buy di oggi da Bper a Unicredit : ... Cairo Communication con fair value di 4,60 euro, stime previsionli per l'Ebitda confermate ma con un contributo leggermente superiore dell'area Sport,, Erg con target price di 20 euro, risultati ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony raggiunge l’accordo per il Buyout con gli Hawks ma senza rinunciare ad un centesimo! : Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks per il buyout: l’ex Thunder non dovrà rinunciare a nemmeno un centesimo Finalmente anche l’ultima ‘telenovela’ del Mercato NBA sembra essersi (quasi) conclusa. Dopo giorni di lunghe trattative, Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo che gli permetterà di lasciare gli Atlanta Hawks. Melo dovrà rinunciare a soli 2.4 milioni dei ...