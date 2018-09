Bus in fiamme a Roma | la perizia esclude manomissioni | ' Scarsa manutenzione'

Roma - ancora fiamme su un Bus Atac : paura a via Courmayeur : E' ancora emergenza 'Flambus' come è stata ribattezzata sui social. In via Courmayeur, traversa di via Cortina D'Ampezzo l'ennesimo autobus ha preso fuoco. La schiuma dell'estintore sulla strada, ...

Paura a Torino - il Bus va in fiamme con decine di passeggeri a bordo : Paura questa mattina, sabato 8 settembre, in via Passo Buole a Torino, dove intorno alle 9,30 è andato a fuoco l'autobus 18 mentre era in marcia. L'autista si è accorto in tempo, fortunatamente, di ...

Roma - Bus in fiamme tra le case : paura nella notte a Bellegra : Sono stati svegliati nel cuore della notte da esplosioni e sirene. paura in centro a Bellegra dove un bus della Cotral è andato a fuoco verso le 5.45. L'ennesimo caso tra Roma e provincia, dove si ...

Ghera-De Priamo : ennesimo Bus in fiamme conferma mancata manutenzione : Roma – “Proseguono gli incendi, ormai all’ordine del giorno, dei bus a Roma. Una vettura Atac e’ andata in fiamme nella tarda serata di ieri su via Aurelia Antica e fortunatamente non ha coinvolto nessun passeggero”. “Un’escalation che conferma la mancata manutenzione sui mezzi e gli inconcludenti provvedimenti dei grillini. Con i 5 Stelle al governo della citta’ ci sono talmente tanti bus a fuoco ...

Ancora un autoBus in fiamme a Roma : Roma, 4 set., askanews, - A Roma un autobus dell'Atac è andato a fuoco ieri sera mentre stava rientrando in un deposito in Via Aurelia Antica. Sul posto, intorno alle ore 22, è intervenuta una squadra ...

Roma - ancora un autoBus Atac in fiamme : mezzo distrutto - nessun ferito - : L'incendio è avvenuto lunedì sera in via Aurelia Antica. Il conducente avrebbe provato a spegnere le fiamme con l'estintore di bordo, ma senza riuscirci. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Roma - ancora un Bus a fuoco : le fiamme distruggono il mezzo - nessun ferito : ancora un bus in fiamme a Roma. Ieri sera, intorno alle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Aurelia Antica 415 per l'incendio di un autobus Atac che stava rientrando nel deposito. Le fiamme ...

Roma : ancora un Bus in fiamme - nessun ferito : Ieri sera un altro bus è andato in fiamme a Roma: i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in Via Aurelia Antica 415 per l’incendio di un autobus Atac che stava rientrando in deposito. Le fiamme hanno distrutto il mezzo. Non si segnalano feriti o intossicati. L'articolo Roma: ancora un bus in fiamme, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Atac : inchiesta Bus in fiamme - tutto sull'ipotesi sabotaggi : Nell'Atac diventata terreno di caccia per predatori affamati di appalti e abusi , dalla truffa su gomme e manutenzioni ai bus elettrici lasciati a marcire, dalla parentopoli alla new entry dei ...

AutoBus in fiamme a Dragona : è il 20simo mezzo Atac bruciato nel 2018 : Autobus in fiamme a Dragona, entroterra di Ostia. E' il ventesimo mezzo Atac che brucia dall'inizio dell'anno. Il mezzo ha preso fuoco in via Sarnico, mentre effettuava il giro dalla stazione di ...

Un altro autoBus in fiamme a Roma : dall'inizio del 2018 i casi sono 19 - : Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l'ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l'8 ...

Di nuovo fiamme su un autoBus a Roma - è il 19esimo caso da inizio anno | : accaduto a un mezzo dell'Atac senza passeggeri a bordo che percorreva il Grande Raccordo Anulare. Nessun ferito

Un altro autoBus in fiamme a Roma : dall’inizio del 2018 i casi sono 19 : Un altro autobus in fiamme a Roma: dall’inizio del 2018 i casi sono 19 Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l’ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l’8 maggio alle 10 in via del Tritone. Ecco tutti i casi ...

Roma - autoBus dell'Atac in fiamme sfiorato dalle auto : In pochi minuti è stato inghiottito dal rogo, senza che il conducente potesse fare niente per spegnere le fiamme. Un autobus dell"Atac è stato avvolto dalle fiamme che l"hanno distrutto.È accaduto intorno nella carreggiata interna del Grande raccordo anulare all"altezza per lo svincolo per la via Ardeatina. Come riporta il Messaggero, il conducente stava portando l"autobus al deposito quando ha visto del fumo uscire nella parte posteriore del ...