Bugatti Chiron Rally | 1 500 CV da scaricare nel fango

Lego svela la Bugatti Chiron a grandezza naturale : Un sogno diventato realtà. Perché immaginare una Bugatti Chiron composta con i Lego Technic a grandezza naturale è un’ambizione altissima, realizzarla è una impresa. Dopo aver confezionato una versione in scala 1:8, il designer Aurelien Rouffiange sorprende con la prima auto Lego Technic in scala 1:1 semovente e in grado di raggiungere i 30 km/h. Il modello segna un punto d’arrivo nella storia dell’azienda danese fissando una serie di ...

Bugatti Chiron Divo : si intravede la silhouette della nuova hypercar [TEASER] : Non solo: la nuova Bugatti Chiron Divo dovrebbe poter abbinare il propulsore W16 8.0 quadriturbo da 1.480 cv di potenza e 1.600 Nm di coppia ad una trasmissione ereditata direttamente dal mondo delle ...

Bugatti Chiron : l’hypercar da 1.500 CV guadagna il tetto Sky View [FOTO] : Lo scenografico tetto Sky View sfrutta due pannelli in vetro quadristrato capace di regalare nuova luce al bolide Bugatti Fino ad oggi, i fortunati proprietari della Bugatti Chiron, hypercar da 2,5 milioni di euro e 1.500 CV di potenza, non potevano osservare le bellezze del cielo mentre erano all’interno dell’abitacolo della vettura. Ora però, la Casa francese introduce lo speciale Sky View, ovvero un tetto in vetro trasparente in grado ...

Bugatti Chiron - A Pebble Beach debutta con lo Sky View : La Bugatti ha in serbo una sorpresa per Pebble Beach: debutterà infatti negli Stati Uniti lo Sky View, una inedita opzione dedicata alla Chiron. La vettura condividerà il palcoscenico con la Divo, una serie speciale di 40 esemplari con un prezzo di listino di oltre 5 milioni di euro. Due vetri fissi per migliorare il comfort. La precedente Veyron era stata proposta anche nella versione Grand Sport con tetto asportabile, ma questa opzione ...