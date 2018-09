Bruno Vespa “Attacchi per interviste a Casamonica e Riina? Professionalmente le

Bruno Vespa - ritorna Porta a porta : epocale passaggio di consegne - chi sarà in studio al debutto : Cambiano i re della politica, ma il re di Raiuno è sempre Bruno Vespa . Martedì sera torna per il 24esimo anno di fila il talk politico per eccellenza, porta a porta , e la prima puntata, di 3 a settimana, vedrà come ...

Salvini e Toninelli primi due ospiti di Bruno Vespa che torna da martedì 11 su Rai1 con 'Porta a porta' : ... il programma, rileva Vespa, 'offre la continuità di un'informazione puntuale e corretta sui grandi temi di attualità: dalla politica all'economia, dai grandi fatti di cronaca al costume in ...

Riparte Porta a Porta. E Bruno Vespa ricomincia con un plastico : L'ospite della prima punta di domani nel salotto di Bruno Vespa, in onda in seconda serata su Rai1, sarà il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini. Ad annunciarlo, il giornalista e padrone di casa che aggiunge: "Il giorno dopo avremo in studio il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, mentre il 26 ci sarà una sorpresa Farah Diba. Entro le prossime settimane contiamo di arrivare ad ospitare tutti i leader ...

Porta a Porta - Bruno Vespa : Matteo Salvini e Danilo Toninelli primi due ospiti della stagione : Sarà il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ad inaugurare la nuova stagione di Porta a Porta in programma da domani in seconda serata su Rai1 . Ad annunciarlo il conduttore Bruno Vespa in ...

Giuseppe Conte - profezia Bruno Vespa : 'I sondaggi seri...' - che fine farà per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Quello di Giuseppe Conte è un Gran Premio pericolosissimo. Bruno Vespa usa l'immagine, cruenta, dell'incidente di Marcus Ericsson su Sauber alle libere del Gp di Monza di Formula 1 di venerdì per ...

Bruno Vespa - la tragica verità sui migranti : 'Mezzo milione in giro senza far nulla' : Il dramma dell'Italia in una telefonata. È Bruno Vespa , sul Quotidiano nazionale , a rivelare la conversazione privata con un ammiraglio della Guardia costiera andato da poco a riposo. 'Come facciamo ...

Genova - Bruno Vespa : 'Perché adesso il governo Lega-M5s è a un bivio' : Lega e Movimento 5 stelle, dopo la tragedia di Genova, potrebbero chiarirsi sulla sorte delle Grandi opere . Bruno Vespa nel suo editoriale sul Giorno, sostiene che 'l'approccio immediato tra i leader ...

Bruno Vespa - la scomoda verità che uccide il sovranismo : il 'pizzino' a Salvini e Di Maio : Quel che sta accadendo alla Turchia dovrebbe aprire gli occhi agli italiani, che di svalutazioni improvvise e tempeste finanziarie scatenate dai mercati ne ha passate tante e ancora ne porta i segni. ...

Bruno Vespa - la pesantissima indiscrezione su Giovanni Tria : 'Lui - a Giuseppe Conte...' : Come sottolinea Italia Oggi , Vespa sembra 'fare il tifo' per il ministro dell'Economia. Il conduttore Rai, infatti, ha recentemente affermato: 'Tria, Costituzione alla mano, ritiene di rispondere ...

Bruno Vespa : 'Matteo Salvini? Soldi e immigrati - vi spiego qual è la sua fortuna' : Quando il ministro dell'Economia dice che questi provvedimenti verranno approvati soltanto quando ci saranno i Soldi , vuol dire che nella legge di bilancio per il 2019 ce ne sarà forse soltanto una ...

Bruno Vespa - la profezia sulla caduta del governo : il giorno in cui imploderà : ... la durara del governo è tema dibattutissimo attorno ai palazzi del potere, le previsioni però sono parecchio complicate, anche per l'imprevedibilità tipica della politica italiana.

Bruno Vespa : Luigi Di Maio vuole Giorgetti al posto di Tria : Giovanni Tria ha fatto bene 'ad accettare, alla guida della CdP, Fabrizio Palermo, gradito ai due partiti di governo, al posto di Dario Scannapieco, che era il suo candidato'. Bruno Vespa, nel suo ...

Bruno Vespa : "Le fibrillazioni sulla Rai? Niente di nuovo" : E' da 22 anni protagonista della seconda serata di Rai1 con il suo Porta a porta, l'appuntamento principe della seconda serata della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ospite della nostra rubrica "5 domande a..." oggi è proprio il conduttore di questo programma, Bruno Vespa.Anche nel territorio ben delimitato di questo nostro appuntamento storico qui su TvBlog, abbiamo posto alcuni interrogativi all'ex direttore del Tg1, sia ...