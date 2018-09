Brindisi | aggressione razzista a 17enne della Guinea | picchiato da un gruppo di coetanei

Brindisi - aggressione razzista a 17enne della Guinea : picchiato da coetanei per il saluto a un'amica : Calci, pugni e insulti razzisti al ragazzino che aveva raggiunto in bici un gruppetto di coetanei italiani e aveva salutato una ragazza. Un passante ha assistito alla scena e ha messo in fuga gli aggressori