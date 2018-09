Brescia | accertati 12 casi di legionella | in 200 al pronto soccorso per polmonite

ilfattoquotidiano

: La Regione Lombardia vuole vederci chiaro sui 138 casi di polmonite accertati a Brescia. “Attraverso Ats Brescia” h… - Albarotto : La Regione Lombardia vuole vederci chiaro sui 138 casi di polmonite accertati a Brescia. “Attraverso Ats Brescia” h… - DarkMatterMario : RT @Mbyk019285: #Brescia, continua l'emergenza polmoniti: 138 i casi accertati - Mbyk019285 : #Brescia, continua l'emergenza polmoniti: 138 i casi accertati -

(Di martedì 11 settembre 2018) Idinelno sono 12, con un morto perbatterica. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, riferendo all’Aula del Consiglio regionale la situazione dell’epidemia diche ha colpito la zona. “A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al, 196 sono le persone attualmente ricoverate – ha continuato -. In 12, sul numero totale, è stato accertato che si tratta di”. I comuni interessati sono 70, nell’area die Mantova, ma la“non si propaga bevendo acqua o per contagio tra persone, non c’è nessun motivo per chiudere le scuole”. Dal ministero della Salute rassicurano che stanno “monitorando la situazione dai primiregistrati”. Secondo quanto riporta l’Ansa, un uomo di 29 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo ...