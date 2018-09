Boxe | Mondiale pesi medi | Canelo-Golovkin Programma | orari e tv

Boxe - Valeria Imbrogno trionfa per DJ Fabo : che trionfo al Mondiale della Pace. Turchi - ritorno vincente. A Forte il WBC Mediterraneo : Tanta Boxe in Italia nel corso di questo caldo weekend estivo e lo spettacolo non è mancato. La donna più attesa era Valeria Imbrogno che non ha deluso le aspettative e ha vinto il Mondiale WBC della Pace per i pesi mosca. La milanese ha sconfitto l’ungherese Judith Hachbold: un trionfo meritato per la 38enne che in molti conoscono perché era la compagna di DJ Fabo. La 38enne è salita sul ring proprio per il compianto compagno che lo ...