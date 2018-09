Boxe – L’ex pugile Óscar de la Hoya pronto a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti

sportfair

(Di martedì 11 settembre 2018) Un volto noto dello sportad entrare in politica: l’exde laha intenzione diper il 2020 L’exde lamedita dialle elezioni presidenziali neglinel 2020. Lo ha detto in un’intervista al sito web tmz.com. “Lo dico molto, molto sul serio“, ha detto l’exdi 45 anni, che ha detto che dal momento in cui è statogli è stato chiesto in innumerevoli occasioni perché non si presentava. “Milioni di persone mi hanno detto: ‘Perché non ti presenti alle elezioni, perché non vai e alzi la voce?’ E ovviamente quando sei presidente hai la voce più alta“. Ildi origine messicana sta organizzando una squadra per esplorare quali possibilità avrebbe e se la candidatura può avere senso. “Se i numeri sono ...